'Beveiliger G4S wijst opnieuw koper de deur'

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse beveiliger G4S heeft naar verluidt opnieuw een overnamebod afgeslagen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat G4S niks wil weten van een voorstel van zijn Amerikaanse branchegenoot Allied Universal Security Services, waarmee ongeveer 3,2 miljard pond zou zijn gemoeid. Dat komt neer op bijna 3,6 miljard euro.

Onlangs keerde de onderneming zich al tegen een vijandig bod van GardaWorld. Dat Canadese bedrijf had net geen 3 miljard pond over voor G4S. Het beveiligingsbedrijf zelf en Allied Universal Security Services weigeren commentaar te geven.

G4S is in tientallen landen actief en heeft honderdduizenden werknemers. De laatste jaren stootte het bedrijf verschillende activiteiten af, waaronder waardetransporten in Nederland, om zich vooral te richten op beveiligingsdiensten. Het concern wordt bovendien al een aantal jaren geplaagd door een reeks schandalen.