ING zet B&S op Benelux-favorietenlijst

Gepubliceerd op | Views: 1.101

AMSTERDAM (AFN) - ING zet distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group op zijn Benelux-favorietenlijst. Het koersdoel wordt verhoogd van 6 euro naar 10,50 euro en het buy-advies wordt gehandhaafd.

ING wijst op het geleidelijke herstel van de drankenactiviteiten in Azië en verwacht dat in Europa een vergelijkbaar beeld te zien zal zijn door de versoepeling van coronamaatregelen. De online parfumverkopen zijn sterk. De retailverkopen op cruiseschepen en luchthavens blijven zwak, maar dat was al in de schattingen verwerkt. Daarnaast zijn de balansrisico's bij B&S flink verminderd, wat eerder de grootste bron van zorg voor ING was.

Het aandeel B&S noteerde dinsdag omstreeks 10.25 uur een plus van 10,7 procent op 6,65 euro.