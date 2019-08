Een vijfde minder winst voor verzekeraar AXA

Gepubliceerd op | Views: 613 | Onderwerpen: verzekeringen

PARIJS (AFN) - De Franse verzekeraar AXA heeft de nettowinst in de eerste helft van dit jaar met bijna een vijfde (19 procent) zien dalen tot 2,3 miljard euro. De omzet klom wel, met 4 procent tot 58 miljard euro. Dat maakte het concern donderdag bekend.

De winst werd gedrukt door afboekingen op financiële derivaten en een boekverlies van 600 miljoen euro op de verkoop van het bedrijfsonderdeel AXA Equitable Holdings. De operationele winst steeg in de eerste helft van dit jaar wel, met 8 procent tot 3,6 miljard euro. Volgens het concern groeide de inkomsten in bijna alle landen waar het actief is.