Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet, in aanloop naar de start van het Amerikaanse cijferseizoen.

IG voorziet een openingswinst van 108 punten voor de Duitse DAX en een plus van 47 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 32 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd, ondanks een duidelijk signaal van de Europese Centrale Bank dat een renteverlaging nadert. De beurzen sloten wel boven het laagste punt van de dag.

De ECB liet de belangrijkste rentestanden conform de verwachting ongemoeid, maar opende wel "officieel" de deur naar een verlaging in juni, zag Carsten Brzeski van ING. Voor het eerst sprak de centrale bank in haar rentebesluit ook over een mogelijke verlaging, zei de econoom.

Volgens voorzitter Christine Lagarde waren er tijdens de vergadering over het rentebesluit zelfs "enkele bestuurders" die nu al voldoende vertrouwen hebben in een renteverlaging.

Maar, zo benadrukte Lagarde ook, de ECB blijft afhankelijk van de economische cijfers die de komende periode binnenkomen. "In juni hebben we veel meer informatie", aldus de ECB-voorzitter. Daarbij legt de centrale bank zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.

De ECB wil zich ook niet laten leiden door wat de Federal Reserve de komende maanden gaat doen, zei Lagarde verder, maar de Europese markten dachten daar donderdag duidelijk anders over. De beurzen wisten de tegenvallende inflatiecijfers uit de VS woensdag nog te negeren, maar het vooruitzicht dat een Amerikaanse renteverlaging mogelijk pas in september plaatsvindt, speelde het sentiment in Europa donderdag wel parten.

Toch is er volgens investment manager Simon Wiersma van ING geen reden tot paniek, want "zolang de huidige inflatie vraag-gedreven is, in tegenstelling tot de aanbod-gedreven inflatie in 2021 en 2022, en de economie goed blijft draaien, hoeft dat voor aandelen helemaal niet slecht uit te pakken."

Op macro-economisch vlak was er donderdag ook aandacht voor Chinese inflatiecijfers, die in maart op jaarbasis een lichte stijging van 0,1 procent toonden. De Chinese producentenprijzen daalden afgelopen maand opnieuw, ditmaal met 2,8 procent. Dit was conform de verwachting.

Bedrijfsnieuws

Europese financials beleefden een slechte dag, mogelijk nu een renteverlaging door de ECB duidelijk in zicht komt. In Frankfurt verloor Deutsche Bank 2,5 procent en hekkensluiter Commerzbank zelfs 4,0 procent. In Parijs verloor Crédit Agricole 2,0 procent en BNP Paribas 1,8 procent. AXA daalde 1,2 procent. ING verloor 1,9 procent in Amsterdam en UniCredit daalde met 2,8 procent in Milaan.

Ook halfgeleiders stonden onder druk. Infineon verloor 2,4 procent en ASML leverde 0,5 procent in.

Koploper in de DAX was RWE, met een koerswinst van 2,7 procent. Rheinmetall won 1,9 procent. In de CAC 40 steeg Publicis 3,1 procent, waarmee het verreweg de grootste stijger was in de hoofdindex in Parijs.

Exor heeft in 2023 de intrinsieke waarde met een derde zien toenemen en zal door gewijzigde verslagregels een eenmalige boekwinst van 12 miljard euro noteren dit jaar. Exor zal circa 100 miljoen euro dividend uitkeren, of 0,46 euro per aandeel. Verder zal het aandeleninkoopprogramma worden herstart voor de resterende 250 miljoen euro. Het aandeel Exor sloot licht hoger in Amsterdam.

Givaudan liet over het eerste kwartaal van dit jaar een stevig volumeherstel zien, die de verwachtingen oversteeg. De omzet steeg autonoom 13 procent en was breedgedragen. De koers sloot toch 0,7 procent lager in Zürich.

Euro STOXX 50 4.966,68 (-0,7%)

STOXX Europe 600 504,55 (-0,4%)

DAX 17.954,48 (-0,8%)

CAC 40 8.023,74 (-0,3%)

FTSE 100 7.923,80 (-0,5%)

SMI 11.465,74 (-0,3%)

AEX 883,79 (-0,3%)

BEL 20 3.836,85 (+0,1%)

FTSE MIB 33.713,94 (-1,0%)

IBEX 35 10.649,80 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al overwegend hoger geëindigd, met een nieuw record voor de Nasdaq. De Dow Jones index daalde fractioneel.

Woensdag sloeg de rentevrees nog toe na tegenvallende inflatiedata uit de Verenigde Staten.

De obligatierentes liepen na de inflatiecijfers hard op, wat volgens David Rosenberg van Rosenberg Research een "compleet krankzinnige" beweging was.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag licht hoger op 4,57 procent en de rente op de tweejarige Treasury Note daalde licht, tot 4,94 procent.

Obligatierendementen hebben in de afgelopen drie jaar slechts drie keer zo'n dramatische beweging laten zien, telkens tijdens de zomer van 2022 toen de inflatie versnelde naar het hoogste tempo in 40 jaar, zei Rosenberg, voormalig econoom bij Merrill Lynch.

En dat is jammer, volgens de expert, want het echte verhaal van de inflatiecijfers van woensdag is minder problematisch voor de markten dan beleggers lijken te denken, aldus Rosenberg.

Volgens Rabobank moeten de komende twee inflatierapporten wel heel positief zijn, wil de Fed hier nog doorheen kijken. "We verwachten nu niet meer een renteverlaging in juni, maar pas in september. Hierdoor hebben we onze verwachtingen voor dit jaar ook teruggeschroefd van drie renteverlagingen naar twee", aldus de bank.

De Amerikaanse producentenprijzen die donderdag verschenen, waren voor de markt over het algemeen een meevaller. In maart stegen de fabrieksprijzen conform de verwachting met 0,2 procent. De kernprijzen stegen ook met 0,2 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in de VS wel harder in maart, met 2,1 procent. In februari was dat nog 1,6 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is afgelopen week gedaald tot 211.000. Een week eerder werden nog 222.000 nieuwe aanvragen voor een uitkering gedaan.

Volgende richtpunt voor de markten zijn de kwartaalcijfers van BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo die vrijdag verschijnen. Marktkenners rekenen op een winststijging voor JPMorgan en een daling bij Citigroup en Wells Fargo.

De olieprijzen daalden ook. Bij een settlement van 85,02 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 1,4 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent werd bijna een procent goedkoper en bleef daarmee steken onder de 90 dollar per vat.

OPEC kwam donderdag met zijn maandrapport. Het kartel verwacht nog steeds dat de vraag naar olie in 2024 groeit met 2,2 miljoen vaten per dag. In 2025 zal de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag toenemen, zei OPEC verder.

De olieprijzen zijn in maart en begin april aanzienlijk gestegen, waarbij de toenemende spanning in het Midden-Oosten "duidelijk een reden is voor de impuls", volgens experts van ING, die verwachten dat de markt in het tweede kwartaal een tekort van ongeveer 1 miljoen vaten per dag zal hebben.

"OPEC+ zal de sleutel zijn tot de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Extra vrijwillige productieverlagingen zullen eind juni aflopen. Als gevolg daarvan zal de markt in de tweede helft van 2024 een klein overschot vertonen," volgens ING.

Bedrijfsnieuws

Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken Morgan Stanley over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen via de vermogensbeheertak van de bank. Dit meldde The Wall Street Journal donderdagavond op basis van informatie van ingewijden. De Securities and Exchange Commission, het Office of the Comptroller of the Currency en andere kantoren van het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn hierbij betrokken, schreef de zakenkrant. Vorig jaar meldde The Wall Street Journal al dat ook de Federal Reserve onderzoek doet naar de praktijken van Morgan Stanley. De aandelen van Morgan Stanley leverden 5,3 procent in.

De aandelen van Micron Technology stegen donderdag met 4,4 procent, nadat de Amerikaanse chipfabrikant zei te verwachten dat de recente aardbeving in Taiwan zal leiden tot een impact van maximaal 5 procent op de levering van DRAM-chips in een kalenderkwartaal. De activiteit herstelt zich goed, volgens het bedrijf, dat ook geen impact op de lange termijn verwacht.

Alpine Immune Sciences won 37 procent, nadat het farmabedrijf instemde met een overname door Vertex Pharmaceuticals voor 4,9 miljard dollar in contanten. Vertex betaalt 65 dollar per aandeel voor Alpine Immune, een immunologisch gericht biotechnologiebedrijf. Vertex-aandelen sloten 0,7 procent hoger. Sectorgenoot van Alpine Vera Therapeutics steeg 17,3 procent.

Regeneron Pharmaceuticals is door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van frauduleuze praktijken met betrekking tot de prijsstelling van Eylea, een medicijn voor slechtziendheid. Regeneron noemt de beschuldigingen ongegrond en zal zichzelf krachtig verdedigen in de rechtbank, zei de farmaceut. Het aandeel daalde met 1,7 procent.

Constellation Brands won 1,3 procent. In het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar behaalde de drankenproducent een beter dan verwachte omzet. Ook de outlook was positief.

Costco Wholesale steeg met 1,4 procent, nadat het bedrijf zijn kwartaaldividend in contanten verhoogde met ongeveer 14 procent tot 1,16 dollar per aandeel. Costco kondigde in december al een speciaal contant dividend aan van 15 dollar per aandeel. De vergelijkbare omzet bij Costco steeg in maart met 7,7 procent, hoger dan de stijging van 5 procent in februari.

Rent the Runway sloot liefst 162 procent hoger, nadat het kledingverhuurplatform de verwachting uitsprak dat de vrije kasstroom dit jaar break-even zal zijn.

S&P 500 index 5.199,06 (+0,7%)

Dow Jones index 38.459,08 (-0,01%)

Nasdaq Composite 16.442,20 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden over de brede linie lager, maar de Japanse Nikkei wist wel het groen te vinden. De markt wacht op nieuwe cijfers over de Chinese ex- en import.

Nikkei 225 39.536,61 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.033,08 (-0,0%)

Hang Seng 16.799,67 (-1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0712. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0730.

USD/JPY Yen 153,22

EUR/USD Euro 1,0712

EUR/JPY Yen 164,14

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Maart (Chi)

06:30 Industriële productie - Februari (Jap)

06:30 Faillissementen - Maart (NL)

06:30 Internationale handel - Februari (NL)

08:00 Inflatie - Maart def. (Dld)

08:00 Industriële productie - Februari (VK)

08:00 Handelsbalans - Februari (VK)

08:45 Inflatie - Maart (Fra)

10:00 Maandrapport Internationaal Energieagentschap (Fra)

14:30 Importprijzen - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)