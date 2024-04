Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, ondanks een koersdip na een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 506,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 18.097,30 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 8.045,38 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.961,21 punten.

De aandacht ging woensdag met name uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. Een dip na publicatie van die cijfers, werd in het resterende deel van de sessie weer goedgemaakt. Nabeurs verschijnen nog de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, wat beleggers ook meer inzicht moet geven over het toekomstig rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

De consumentenprijzen in de VS zijn in maart meer dan verwacht gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 3,5 procent, tegen 3,2 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,4 procent.

"De Amerikaanse inflatiecijfers, en dan met name de onderliggende data, geven de Fed geen bevestiging dat de inflatie van de VS verder afneemt, waarmee de kans op een renteverlaging in juni niet toeneemt", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties op de agenda.

Olie noteerde woensdag 0,1 procent lager op 85,14 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0743. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0856 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0855 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van 2,4 procent, Commerzbank steeg 1,9 procent en Sartorius bungelde onderaan met een verlies van 3,4 procent.

BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verkopen licht zien stijgen en gaf aan op schema te liggen met de groeidoelstellingen voor heel dit jaar. Het aandeel daalde toch 2,1 procent.

In Parijs steeg Carrefour 0,9 procent, Schneider Electric won 1,1 procent en TotalEnergies noteerde 1,0 procent hoger. Teleperformance verloor 3,3 procent.

Tesco stelde met de aangepaste winst per aandeel teleur ten opzichte van de verwachtingen, maar kondigde bij de jaarcijfers wel een aandeleninkoop aan van 1 miljard pond. Een deel daarvan wordt gefinancierd uit de opbrengst van het verkochte Tesco Bank. Het aandeel won 3,3 procent.

Barry Callebaut zag in het afgelopen halfjaar de omzet stevig stijgen met dank aan de opgelopen prijzen voor cacao en doorlopende herstructureringen. De omzet steeg bijna 20 procent, de winst daarentegen kreeg er op jaarbasis 0,8 procent bij. De jaaroutlook werd herhaald. De koers noteerde circa 11,0 procent hoger.

De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. Philips herhaalde woensdag de outlook. Het aandeel sloot vlak, nadat het aandeel in de ochtendhandel nog positief op het nieuws reageerde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 5.160,01 punten. De Dow Jones index daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.