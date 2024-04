Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX en een min van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 1 punt lager te openen.

De Europese beurzen zijn maandag positief aan de week begonnen in aanloop naar een drukke week, waarin vooral veel aandacht zal zijn voor de Amerikaanse inflatiecijfers, het rentebesluit van de ECB en de start van het cijferseizoen.

Woensdag en donderdag staan in de VS de consumenten- en producentenprijzen op de agenda. Beleggers willen vooral zien dat de inflatie richting het gewenste niveau daalt en dat de recente tegenwind op dit vlak slechts tijdelijk is.

Donderdag komt de Europese Centrale Bank bijeen voor een nieuw rentebesluit. De markt verwacht niet dat het dan al tot een renteverlaging komt, maar "de eerste renteverlaging in juni lijkt al bijna een feit", aldus Van Harn van Rabobank.

Goldman Sachs verwacht dat de loonstijgingen in de eurozone in de komende maanden zullen afnemen, wat de kans vergroot dat de Europese Centrale Bank de rente sneller verlaagt. "We voorzien een aanzienlijke vertraging in de tweede helft van het jaar, stelden de economen over de loongroei." De rente zou vanaf juni omlaag kunnen, volgens de analisten.

Maandag liet de Duitse economie een wat verdeeld beeld zien. De industriële productie in Duitsland steeg verder, terwijl de Duitse export daalde. Maar de industriecijfers wijzen op het einde van de stagnatie in het eerste kwartaal, stelde ING. Vooral de 8 procent groei in de bouwsector is bemoedigend, volgens de analisten.

Stijgers en dalers

In Frankfurt kwam Zalando de week sterk uit de startblokken en won 7,4 procent, gevolgd door Rheinmetall met een winst van 4,4 procent. MTU Aero was de grootste daler met een verlies van 2,2 procent.

In Parijs wisten vier bedrijven meer dan 2,0 procent winst te boeken. De grootste winnaar was Teleperformance met een winst van 2,5 procent, gevolgd door Thales, Unibail-Rodamco en Carrefour.

Airbus won 1,5 procent. Rivaal Boeing kreeg weer slecht nieuws te verwerken. Een motorkap scheurde af tijdens het opstijgen van een Boeing 737-800 vliegtuig in Denver. Er vielen geen slachtoffers.

Edenred sloot in Parijs de gelederen met een verlies van 2,5 procent

In Brussel kondigde Bpost een grote overname aan van de Franse logistieke dienstverlener Staci. Analisten begrijpen de rationale achter de overname, maar vinden dat de prijs hoog is en de timing niet ideaal. Het aandeel daalde 1,4 procent

Het Spaanse parfumbedrijf Puig wil naar de beurs. Hoeveel geld het bedrijf wil ophalen is nog onduidelijk.

Euro STOXX 50 5.046,05 (+0,6%)

STOXX Europe 600 508,93 (+0,5%)

DAX 18.318,97 (+0,8%)

CAC 40 8.119,30 (+0,7%)

FTSE 100 7.943,47 (+0,4%)

SMI 11.547,14 (+0,5%)

AEX 884,86 (+0,5%)

BEL 20 3.849,87 (+0,4%)

FTSE MIB 34.315,96 (+0,9%)

IBEX 35 10.911,80 (-0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag nagenoeg vlak gesloten, tijdens een relatief rustige handelssessie.

De S&P 500 en de Dow Jones verloren fractioneel terrein op 5.202,39 punten en 38.892,80 punten. De Nasdaq sloot fractioneel hoger op 16.253,95 punten.

Het was een mat begin van de week, maar later in de week zal dit naar verwachting veranderen als woensdag en donderdag de consumenten- en de producentenprijzen op de agenda staan.

"In het geval dat het cijfer van woensdag tegenvalt en het bewijs zich verder opstapelt dat de Amerikaanse economie niet of weinig vertraagt, dan moeten wij ook vraagtekens gaan zetten bij onze juni-voorspelling", maar vooralsnog wij uitgaan van een eerste Amerikaanse renteverlaging in juni, aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Als de inflatie woensdag hoger uitvalt dan verwacht, dan vermindert dit volgens Luc Aben van Van Lanschot Kempen opnieuw de kans op een renteverlaging door de Fed in juni.

"Toch betekent uitstel niet automatisch afstel, een boodschap die Jerome Powell afgelopen week benadrukte", merkte Aben op. Maar dat de Fed pas na de zomer begint met verlagen, is wel een risico met de "veerkrachtige arbeidsmarkt en de trage afname van de inflatie", denkt de econoom van Van Lanschot Kempen.

Analisten van Bank of America houden rekening met een kerninflatie van 3,7 procent in maart, 0,1 procentpunt minder dan in februari. "Als onze verwachting correct is, dat is dit een opsteker voor de Fed en houdt het de optie voor een renteverlaging in juni levend."

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, waarschuwde maandag in een brief aan zijn aandeelhouders dat de rente zelfs tot meer dan 8 procent kan stijgen in de komende jaren. Aanjagers zijn het grote Amerikaanse begrotingstekort en de aanhoudende geopolitieke spanningen, zo schreef de topman.

Ook zal het cijferseizoen weer beginnen. Onder meer BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo openen aan het einde van de week de boeken. Eerder in de week zijn er cijfers van Constellation Brands en Delta Airlines.

De olieprijzen deden een stapje terug, nadat vorige week de hoogste niveaus in vijf maanden werden bereikt. Handelaren blijven nerveus gezien er rekening wordt gehouden met een reactie vanuit Iran, na de raketaanval op het consulaat van Iran in Damascus. Echter, de onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Gaza werden hervat en zorgde maandag voor een adempauze en daalde een vat WTI-olie met 0,55 procent naar 86,43 dollar.

De rentes in de VS hebben aan het begin van de week hun stijging hervat. De tienjaarsrente steeg met 4 basispunten naar 4,42 procent.

De euro/dollar noteerde maandag hoger op 1,08557, tegen 1,0835 voorafgaand aan het banenrapport van afgelopen vrijdag. Vooruitblikkend kan de koers van de dollar deze week worden bepaald door de nieuwste macrodata, volgens MUFG FX. "Nadat de Amerikaanse inflatie in januari en februari hoger uitviel dan voorzien, zal het moeilijker worden om opnieuw over een verrassend hoog inflatiecijfer voor maart heen te kijken", stelden analisten Lee Hardman en Abdul-Ahad Lockhart.

Stijgers en dalers

Het aandeel TSMC steeg in de VS met 1,0 procent. Het bedrijf krijgt 6,6 miljard dollar subsidie voor de bouw van een nieuwe chipfabriek in het Amerikaanse Phoenix. Op dit moment is TSMC bezig met de afronding van een eerste fabriek en werkt het hard aan de bouw van een tweede. Die eerste fabriek moet in de eerste helft van 2025 beginnen met de productie van 4 nanometer. De tweede fabriek is bedoeld voor 3 nanometer en moet in 2028 gaan produceren. De derde fabriek richt zich op 2 nanometer. Deze laatste fabriek zal richting 2030 beginnen met produceren.

Tesla steeg 4,9 procent, nadat vorige week Elon Musk zei dat de fabrikant van elektrische voertuigen van plan is zijn Robotaxi in augustus te onthullen.

Coinbase Global en MicroStrategy , de aan crypto gekoppelde aandelen stegen 6,7 en 5,1 procent naar aanleiding van de stijging van bitcoin, die weer boven de 71.500 dollar noteerde.

Het aandeel Boeing daalde 0,9 procent. Een vliegtuig van het type Boeing 373-800 is zondag teruggekeerd naar het vliegveld in Denver, nadat een motorkap los raakte en een vleugel raakte bij het opstijgen.

De aandelen van energiebedrijf GE Vernova, dat vorige week is afgesplitst van General Electric, stegen met 5,9 procent na een upgrade van JPMorgan. Het bedrijf zei dat beleggers de dip in GE Vernova van vorige week zouden moeten kopen, die tijdens de spin-off werden verkocht als gevolg van onder andere technische verkopen en nu met korting wordt verhandeld.

Het aandeel van de eigenaar van luxe appartementsgebouwen Apartment Income REIT Corp steeg met 22,4 procent, nadat Blackstone ermee instemde de onderneming te kopen voor ongeveer 10 miljard dollar, inclusief overgenomen schulden.

De aandelen van het digitale advertentiebedrijf Perion daalden met ongeveer 41 procent, nadat het zijn jaarlijkse richtlijnen had verlaagd. Dit was het gevolg van een daling van de advertentie-activiteit in het zoeknetwerk vanwege wijzigingen aangebracht door de Bing-engine van Microsoft.

S&P 500 index 5.202,39 (-0,0%)

Dow Jones index 38.892,80 (-0,0%)

Nasdaq Composite 16.253,95 (+0,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 39.647,13 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.042,37 (-0,2%)

Hang Seng 16.824,36 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0855. Maandagavond noteerde het muntpaar ook op 1,0855.

USD/JPY Yen 151,88

EUR/USD Euro 1,0855

EUR/JPY Yen 164,87

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumptie huishoudens - Februari (NL)

06:30 Inflatie - Maart (NL)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nedap - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Alfen - Jaarvergadering

00:00 Ctac - Jaarvergadering

00:00 NX Filtration - Jaarvergadering