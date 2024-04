Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag redelijk dicht bij huis gebleven en lijken hun kruit droog te houden in aanloop naar de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers die vrijdag op de rol staan.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent hoger op 510,84 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent naar 18.402,13 punten. De Franse CAC 40 daalde fractioneel naar naar 8.151,55 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.975,89 punten.

De woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell van woensdag worden donderdag uitgelegd als een bevestiging van een aanstaande renteverlaging. Volgens Scope Markets zijn beleggers bovendien enthousiast over de verbeterde ontwikkelingen in de Europese industrie en dienstverlening, "op een moment dat de ECB op het punt staat de rente te verlagen", aldus het handelsplatform donderdag.

Echter, de timing blijft ongewis en gaf Powell aan, zoals meerdere leden van de Fed, deze week geen haast te hebben met verlagen. Uit het kamp van de ECB kwam een soortgelijke boodschap die redelijk rijmde.

Zo bleek uit de notulen van de ECB dat ze bij het laatste rentebesluit meer vertrouwen hadden dat de inflatie op schema ligt om tijdig structureel af te nemen tot de doelstelling van 2 procent, maar de beleidsmakers vonden het voorbarig om over renteverlagingen te praten.

"Geduld en voorzichtigheid" waren nog steeds geboden, en de ECB-bestuurders concludeerden dat er meer data nodig waren om er voldoende vertrouwen in te hebben dat de inflatiestrijd beslecht is.

“Het huidige verhaal wijst duidelijk in de richting van een eerste renteverlaging in juni, omdat er dan een hele reeks belangrijke gegevens beschikbaar is, zoals een nieuwe ronde prognoses van ECB-medewerkers, gegevens over de groei van het bbp en de lonen voor het eerste kwartaal van 2024 en resultaten van de Bank Lending Survey, om de meest relevante te noemen. We verwachten dat de ECB volgende week het beleid handhaaft en de markten verder voorbereidt op een eerste renteverlaging in juni", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Vrijdag wacht nog het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Voor maart wordt gerekend op een banengroei van 200.000, een werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,1 procent. In februari kwamen er in de VS 275.000 nieuwe banen bij, de werkloosheid bedroeg 3,9 procent en de loongroei op 4,28 procent.

De olieprijzen stabiliseerden na vier sessies van stijgingen. Volgens analisten van Sevens Report blijft geopolitiek de drijvende kracht voor de oliemarkten. Een vat Brent-olie daalde 0,4 procent naar 89,00 dollar

De euro/dollar steeg donderdag 0,3 procent naar 1,0866, terwijl de Duitse en Amerikaanse tienjaarsrentes iets terugvielen naar respectievelijk 2,36 en 4,34 procent.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Siemens Energy aan kop met een winst van 3,5 procent, gevolgd door BMW en Volkswagen met winsten van 2,6 en 2,4 procent.

De verzekeraars Hannover Rueck en Munich Re hadden het zwaarder en verloren beide 1,7 procent.

Verder was Delivery Hero een opvallende stijger in Frankfurt. Het aandeel steeg 14,5 procent nadat Bloomberg meldde dat investeringsmaatschappij Sachem Head Capital Management een belang van 3,6 procent in de maaltijdbezorger heeft genomen en mogelijk een zetel in de raad van commissarissen wil. Sectorgenoten als Deliveroo en Just Eat Takeaway profiteerden mee en sloten ook overtuigend in het groen.

In Parijs gaf Renault het goede voorbeeld met een winst van 3,2 procent, terwijl Carrefour en EssilorLuxottica 2,8 en 2,3 procent moesten inleveren.

In Brussel was Solvay een opvallende stijger met een winst van 3,8 procent. Het chemiebedrijf werd gesteund door David Einhorn van Greenlight Capital, die woensdag op de Sohn Investment Conference in New York zei dat het aandeel nog steeds goedkoop is, zelfs na een verdubbeling in waarde in een paar jaar tijd.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerden de Amerikaanse indices in het groen en steeg de S&P 500 met 0,7 procent.