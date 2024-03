Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX, een min van 13 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag licht lager gesloten, in afwachting van een reeks rentebesluiten in de loop van de week. Rond lunchtijd noteerden de aandelenmarkten nog in het groen.

De Federal Reserve komt dinsdag bijeen en woensdagavond volgt het rentebesluit. Aan het begin van het jaar gokten beleggers erop dat de centrale bank tijdens deze bijeenkomst de rente zou verlagen, maar vanwege tekenen dat het inflatiemonster nog niet is overwonnen, is deze visie inmiddels gewijzigd.

"Het is waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank eerder start met opeenvolgende renteverlagingen, dan de Federal Reserve, gezien de [economische] groeiverschillen", zei JPMorgan Asset Management.

JPMorgan verwacht dat zowel de Fed als de ECB in juni zullen beginnen met het verlagen van de rente, maar de Fed zal waarschijnlijk geleidelijker te werk gaan.

Naast de Fed komen deze week onder andere ook de Bank of Japan, de Bank of England, de centrale bank van Australië, Zwitserland, Noorwegen en Turkije bijeen. Japan nam vanochtend afscheid van de negatieve rente. Het is de eerste renteverhoging van de Bank of Japan sinds 2007.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de inflatie in de eurozone in februari op jaarbasis is gedaald naar 2,6 procent van 2,8 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen evenwel met 0,6 procent.

Tevens werd bekend dat de export in de eurozone in januari is gestegen met 2,1 procent, terwijl de import daalde met 4,0 procent, wat resulteerde in een handelsoverschot van 11,4 miljard euro, tegenover een tekort van 32,6 miljard euro in dezelfde maand een jaar eerder.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Rheinmetall 4,4 procent, Siemens Energy steeg 2,8 procent en Porsche sloot 2,3 procent hoger. Aandelen van autofabrikanten zaten maandag sowieso in de lift. Adidas verloor 2,4 procent, terwijl Deutsche Post 1,6 procent daalde.

Vonovia, vorige week nog de gebeten hond na teleurstellende cijfers, won maandag 3,1 procent. Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield won 1,3 procent in Parijs.

In Parijs steeg Alstom verder 6,4 procent, Renault won 0,8 procent en Teleperformance daalde 2,4 procent.

Aandelen van luxefabrikanten als L'Oréal, Hermes, Pernod Ricard, Kering en EssilorLuxottica noteerden in het rood op de Franse beurs.

Halfgeleideraandelen stonden afgelopen week onder druk, maar sloot maandag overwegend in het groen. In Amsterdam won Besi 0,8 procent terrein en steeg ASML 1,5 procent. Signify ging 2,0 procent hoger nadat Barclays het aandeel op de kooplijst zette.

Euro STOXX 50 4.982,76 (-0,1%)

STOXX Europe 600 503,94 (-0,2%)

DAX 17.932,68 (0,0%)

CAC 40 8.148,14 (-0,2%)

FTSE 100 7.722,55 (-0,1%)

SMI 11.623,63 (-0,5%)

AEX 853,76 (+0,2%)

BEL 20 3.673,19 (-0,3%)

FTSE MIB 33.940,96 (0,0%)

IBEX 35 10.596,70 (0,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent dinsdag volgens de Amerikaanse futures nagenoeg vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag, in afwachting van het Fed-rentebesluit, hoger gesloten.

De verwachting in de markt is dat de Fed de rente ongewijzigd zal laten. Beleggers zullen goed letten op de zogenoemde dot plot, een grafiek die de verwachtingen van individuele beleidsmakers ten aanzien van de rente weergeeft.

Het probleem is dat er weinig vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van de inflatie sinds de dot plot voor het laatst werd gepubliceerd in december, en dat "is waar het gevaar schuilt in de bijeenkomst van deze week", zei strateeg David Kelly van JP Morgan Asset Management.

"De Amerikaanse Federal Reserve zal de rente onveranderd houden. We kijken vooral uit naar aanwijzingen over toekomstig beleid en de timing van een renteverlaging", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"In dit verband ontvangen we ook een nieuwe ‘dot plot’, waarin centrale bankiers hun individuele verwachtingen voor groei, inflatie en de beleidsrente delen. Drie maanden geleden wezen de gemiddelde verwachtingen op drie renteverlagingen in 2024. Het is uitkijken of dat zo blijft gezien de recente inflatiecijfers", voegde hij toe.

"Niemand verwacht woensdag een renteverlaging, maar na de dubbele dosis van tegenvallende inflatiecijfers van vorige week zal iedereen zich afvragen of de Fed een renteverlaging in juni heroverweegt", zei analist Chris Larkin van Morgan Stanley.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in maart is gestegen en voor het eerst sinds juli vorig jaar boven het break-even punt van 50 uitkwam. De index steeg van 48 naar 51.

De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,68 dollar hoger op 82,72 dollar.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS data over de woningbouw en het aantal afgegeven bouwvergunningen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Boeing daalde maandag circa 1,2 procent. Een Boeing-toestel van United Airlines verloor vrijdag tijdens een binnenlandse vlucht een paneel, maar kon wel veilig landen. In januari was er een soortgelijk voorval met een Boeing 737 Max 9 van Alaska Air. Nu ging het om een ouder model. Toezichthouder FAA heeft een onderzoek ingesteld naar dit nieuwe incident. Eerder kwam al aan het licht dat bepaalde Boeing-toestellen bouten missen. De Amerikaanse justitie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar Boeing gestart.

Het aandeel Tesla kreeg maandag een aardige steun in de rug, met de aankondiging dat de autofabrikant de prijs van zijn goedkopere Model Y gaat verhogen in de Verenigde Staten. Het aandeel steeg ruim 6,0 procent.

Adobe leverde vrijdag flink in na het openen van de boeken donderdagavond, waarbij vooral de outlook tegenviel. Het aandeel verloor 14 procent. Maandag steeg het aandeel ruim 4,0 procent.

Groupon leverde vrijdag liefst 31 procent in, hoewel de resultaten beter waren dan verwacht en de aanbieder van voordeelcoupons ook positiever werd over het eigen voortbestaan. Maandag won het aandeel circa 12,0 procent.

United States Steel kwam maandag met een guidance voor het eerste kwartaal. De staalproducent rekent op een aangepaste EBITDA van circa 425 miljoen dollar en een aangepaste winst van 0,80 tot 0,84 dollar. Het aandeel steeg maandag bijna 1,0 procent.

Alphabet steeg ruim 4,0 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat Apple een licentie zou kunnen nemen op Google's Gemini AI en deze zou kunnen gebruiken in de iPhone. Apple won voorbeurs een procent.

Nvidia's jaarlijkse GTC-conferentie begint maandag en duurt tot en met donderdag. Tijdens deze mondiale AI-bijeenkomst geeft onder meer topman Jensen Huang een toespraak. Nabeurs onthulde Nvidia zijn nieuwe generatie AI-chips. Het aandeel won bijna 1,0 procent.

Concurrent Super Micro Computer noteerde circa 7,3 procent lager. Het aandeel is vanaf maandag onderdeel van de S&P 500-index.

S&P 500 index 5.149,42 (+0,6%)

Dow Jones index 38.790,43 (+0,2%)

Nasdaq Composite 16.103,45 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, met een plus van 0,3 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,4 procent voor de Chinese Shanghai Composite. Het grote nieuws was de Japanse centrale bank voor het eerst in 17 jaar weer de rente heeft verhoogd. Van -0,1 procent naar een bandbreedte van 0,0 tot 0,1 procent. De bank heeft ook haar beleid inzake rentecurvecontrole afgeschaft, wat een historische beleidswijziging markeert.

Nikkei 225 39,869,79 (+0,3%)

Shanghai Composite 3,073,60 (-0,4%)

Hang Seng 16.570,94 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0862. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0872 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0872 op de borden.

USD/JPY Yen 150,41

EUR/USD Euro 1,0862

EUR/JPY Yen 163,38

MACRO-AGENDA:

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

06:30 Industriële productie - Januari (Jap)

11:00 ZEW economisch sentiment - Maart (Dld)

13:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten

