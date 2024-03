Video: stijgende rente en hogere aandelenmarkten

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten en de rentes stijgen, "en dat is op zich opvallend". Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen vrijdag op Beursplein 5 voor de camera van ABM Financial News.

De aandelenrally werd sinds oktober vorig jaar in eerste instantie gedreven door dalende rentes, maar nu gaan stijgende rentes hand in hand met hogere aandelenkoersen.

Klik hier voor: stijgende rente en hogere aandelenmarkten

Toch komen we van een jarenlange situatie dat stijgende rentes slecht waren voor aandelen. En dalende rentes waren goed voor aandelen. "Dat had alles te maken met de angst voor inflatie." Want als de inflatie stijgt, dat komen de centrale banken in actie om de economie "af te knijpen", en dat is slecht voor aandelen.

Maar nu die inflatie-angst wegebt, en de economische cyclus gaat overheersen, "kan je krijgen dan rentes en aandelen wel tegelijk gaan stijgen". Want dat betekent volgens Van Leenders dat het economisch beter gaat. Dan gaat de rente wel iets omhoog, maar niet al te erg. En groei van de economie betekent hogere bedrijfswinsten en sterkere aandelenmarkten, legt de beleggingsstrateeg uit.

"Met name de Amerikaanse economie is heel sterk gebleken."

Toch merkte Van Leenders op dat de economie wel degelijk afkoelt in de VS en dat die in Europa "heel matig" is. Kortom, "dat hele positieve beurssentiment, dat delen wij niet helemaal". De beleggingsexpert tekende aan dat de winstverwachtingen in Europa naar beneden worden bijgesteld. In de VS zijn de winstverwachtingen "vrij hoog", en met een afkoelende economie en wellicht een wat verder dalende inflatie, is het volgens Van Leenders de vraag of we dat wel gaan halen.

"Dus aan de ene kant een heel positief sentiment, maar aan de winstenkant hebben we daar toch wat vraagtekens bij. Dat leidt ons naar een neutrale visie op aandelen", aldus Van Leenders.

En als het economisch wat tegenzit, dan kan het zijn dat die rente gaat dalen, "maar als we in een ander regime komen, dan is dat dus ook niet genoeg om de aandelenmarkten te redden".