Europese beurzen openen lager

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 55 punten voor de Duitse DAX, een min van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 16 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten. Vrijdag sloten de DAX en Stoxx Europe 600 nog met nieuwe records. Europese aandelen hadden maandag echter moeite om momentum te vinden, in een drukke week waarin onder andere wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag en het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. "De week is overvol met potentieel markt bewegende politieke gebeurtenissen, terwijl de speculatie over renteverlagingen blijft borrelen", zei Hargreaves Lansdown. Op macro-economisch vlak stonden maandag geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws In Frankfurt ging Daimler Truck 4,0 procent lager, na een winst van circa 18,0 procent afgelopen vrijdag. MTU Aero Engines won bijna 3,0 procent en Airbus sloot circa 1,8 procent hoger. Fresenius bungelde onderaan met een verlies van 4,2 procent. Volkswagen steeg 1,3 procent. De autogigant kwam vorige week nog met een omzetwaarschuwing. De koers van chemieconcern Evonik steeg 0,2 procent, nadat het bedrijf aankondigde duizenden banen te gaan schrappen als onderdeel van een grootschalige reorganisatie. Citigroup heeft het advies voor Ferrari verlaagd van Neutraal naar Verkopen, hoewel het koersdoel werd verhoogd van 308 naar 329 euro. Exor, een belangrijke aandeelhouder van Ferrari, daalde maandag 0,5 procent en Ferrari leverde 2,8 procent in. In Parijs won BNP Paribas ruim 2,0 procent, Thales steeg bijna 2,0 procent, terwijl Kering circa 1,8 procent lager noteerde. In Amsterdam waren het wederom de chippers die de kar trokken met winsten van 2,2 tot 3,0 procent voor ASML, ASMI en Besi. In Brussel won KBC 1,1 procent hoger, terwijl Ageas 3,5 procent daalde. Euro STOXX 50 4.912,92 (+0,4%) STOXX Europe 600 497,41 (0,0%) DAX 17.716,17 (-0,1%) CAC 40 7.956,41 (+0,3%) FTSE 100 7.640,33 (-0,6%) SMI 11.477,80 (-0,1%) AEX 856,55 (+0,3%) BEL 20 3.672,25 (-0,7%) FTSE MIB 32.912,34 (-0,1%) IBEX 35 10.069,80 (+0,1%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood. De Amerikaanse beurzen zijn maandag ook al licht lager gesloten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag in eerste instantie al lager. Gedurende de tweede helft van de handelsdag hervatte de S&P 500 zijn opwaartse trend, om vervolgens toch weer licht weg te zakken. Belangrijkste punten van focus komende week zijn de verklaringen van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat op achtereenvolgens woensdag en donderdag en het maandelijkse banenrapport op vrijdag. De S&P 500 steeg vorige week 1 procent en sloot daarmee vrijdag voor de 15e keer dit jaar op recordniveau. Ook de Nasdaq keerde vorige week terug naar recordniveau's en sloot vrijdag op zijn tweede opeenvolgende hoogste niveau ooit. De recente rally is vooral te danken aan de reactie van beleggers op sterke groeicijfers, zei analist Bill Merz van US Bank Wealth Management. "Het zou erop kunnen wijzen dat de combinatie van monetair- en begrotingsbeleid niet zo heel erg restrictief is", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak was het maandag stil. De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,23 dollar lager op 78,74 dollar. Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd: een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders van januari. Bedrijfsnieuws De aandelen Apple daalden circa 2,5 procent, nadat de Europese Commissie Apple een boete heeft opgelegd van meer dan 1,8 miljard euro. Dit voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store. Apple gaat in beroep tegen het besluit. Super Micro Computer en Deckers Outdoor komen in de S&P 500 bij de driemaandelijkse herbalancering van de index, ter vervanging van Whirlpool en Zions Bancorp. De aandelen van Super Micro Computer en Deckers stegen met respectievelijk 23,4 en 2,9 procent. Nvidia steeg bijna 5,0 procent. Nvidia-aandelen zijn dit jaar al met meer dan 66 procent gestegen. De beurswaarde bedraagt nu meer dan 2.000 miljard dollar. Onder de Amerikaanse bedrijven hoeft de chipproducent nu alleen nog Apple en Microsoft voor zich te laten gaan, met waarderingen van respectievelijk 2.774 en 3.087 miljard dollar. De aandelen van de winkelketen Macy’s stegen ruim 13,0 procent, nadat een investeerdersgroep zijn uitkoopbod op het bedrijf met bijna 1 miljard dollar had verhoogd. De cryptobeurs Coinbase steeg circa 13,5 procent, geholpen door de stijging van de bitcoin. De cryptocurrency werd maandag boven de 65.000 dollar verhandeld. De aandelen van de bank New York Community Bancorp daalden maandag nog eens 21,6 procent, nadat het vrijdag al een kwart van zijn beurswaarde verloor. De bank zei vorige week dat het “materiële zwakheden” had gevonden tijdens een interne evaluatie. Ook trad de CEO af. S&P 500 index 5.130,95 (-0,1%) Dow Jones index 38.989,83 (-0,3%) Nasdaq Composite 16.207,51 (-0,4%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager, waarbij vooral Hongkong het lastig had. Nikkei 225 40.066,87 (-0,1%) Shanghai Composite 3.041,06 (+0,1%) Hang Seng 16.130,80 (-2,8%) VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,0851. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0861 op de borden. USD/JPY Yen 150,50 EUR/USD Euro 1,0851 EUR/JPY Yen 163,31 MACRO-AGENDA: 00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Jap) 03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Chi) 09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Spa) 08:45 Industriële productie - Januari (Fra) 09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Ita) 09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Fra) 09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (Dld) 10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (eur) 10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (VK) 11:00 Producentenprijzen - Januari (eur) 15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Februari def. (VS) 16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Februari (VS) 16:00 Fabrieksorders - Januari (VS) BEDRIJFSNIEUWS: 07:00 Bayer - Cijfers vierde kwartaal (Dld) 13:00 Target - Cijfers vierde kwartaal (VS) 22:00 Nio - Cijfers vierde kwartaal (VS) Bron: ABM Financial News

