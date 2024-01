Walmart kondigt aandelensplitsing aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur van Walmart heeft een aandelensplitsing goedgekeurd. Dit bleek uit documenten die de Amerikaanse retailer dinsdag indiende bij de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse beurswaakhond. De splitsing vindt op 22 februari plaats. Aandeelhouders ontvangen dan voor elk aandeel dat zij dan bezitten twee extra aandelen, zodat zij er vanaf dan 3 bezitten. Het aandeel Walmart noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 1,0 procent hoger. Dinsdag sloot het aandeel op 165,59 dollar. Bron: ABM Financial News

