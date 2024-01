Beursblik: geuren Givaudan presteerden sterk

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Givaudan in het vierde kwartaal waren beter dan verwacht, dankzij sterke groei en dito marges bij de activiteiten op het vlak van geurstoffen. Dit stelde zakenbank Jefferies donderdag in een rapport over de Zwitserse producent van geur- en smaakstoffen.

Bij de afdeling Fragrance & Beauty was de vergelijkbare omzetgroei in het vierde kwartaal 310 basispunten sterker dan de consensus en 190 basispunten beter dan Jefferies had voorzien.

Bij de divisie Taste & Wellbeing was die omzetmeevaller 110 basispunten vergeleken met de consensus, maar had Jefferies op 150 basispunten groei meer gerekend. Op vergelijkbare basis steeg hier de omzet met 5 procent, maar gerekend in Zwitserse franken daalde de omzet juist bijna met 5 procent.

Geurige marges voor DSM-rivaal

De EBITDA in het tweede halfjaar van 744 miljoen frank was gelijk aan de verwachting van Jefferies, maar 3 procent boven de analistenconsensus.

De EBITDA-marge bij Fragrance & Beauty was zeer sterk in het vierde kwartaal, met 25,1 procent, waar Jefferies rekende op 22,3 procent. Bij Taste & Wellbeing was deze juist lager dan verwacht met 19,1 procent, waar Jefferies 21,5 procent voorspelde

Het aandeel Givaudan stond donderdag 4,7 procent hoger. DSM-Firmenich, dat als sectorgenoot kan worden beschouwd, noteerde donderdag in Amsterdam 4,0 procent in het groen.

Jefferies heeft een Underperform advies op Givaudan.