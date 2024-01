Amerikaanse beurswaakhond geeft groen licht voor bitcoin-ETF Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft groen licht gegeven voor de zogeheten spot bitcoin-ETF's. Dit liet de beurswaakhond woensdagavond laat weten, nadat eerst nog het X-account van SEC-voorzitter Gary Gensler werd gehackt. Gensler liet op X weten dat de SEC fiat had gegeven aan de etf's, maar later bleek dat het account van de SEC-voorzitter gehackt was. Het bericht werd vervolgens verwijderd. Later op de dag volgde dan toch de goedkeuring. Deze goedkeuring verlaagt de drempel voor vermogensbeheerders om te handelen in bitcoins. Ondanks de goedkeuring, benadrukte de SEC dat ze daarmee niet bitcoin goedkeuren of steunen. "Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico's die verbonden zijn aan bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan crypto", waarschuwde de beurswaakhond. Bron: ABM Financial News

