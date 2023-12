Rentebesluiten trekken aankomende week de aandacht

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week kunnen beleggers uitkijken naar de laatste rentebesluiten van dit jaar van de grote centrale banken. De bedrijfsagenda is richting het einde van het jaar nauwelijks nog gevuld.

Aan het begin van de week zal er aandacht zijn voor Nederlandse inflatiecijfers, Britse werkloosheidscijfers en de ZEW-index uit Duitsland. De meeste aandacht zal evenwel uitgaan naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat op dinsdag verschijnt.

Op woensdag verschuift de focus naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop van voorzitter Jerome Powell. De markt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rentes en verwacht de eerste verlagingen begin volgend jaar. Beleggers zullen in de woorden van Powell dan ook zoeken naar indicaties dat een renteverlaging inderdaad spoedig volgt.

Vrijdag bleek dat er in november 199.000 banen zijn gecreëerd in de VS. Dat was iets meer dan de 190.000 die economen hadden verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent tegen 3,9 een maand ervoor. Economen rekenden op een onveranderd percentage van 3,9 procent.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,12 dollar, of 0,4 procent, naar 34,10 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,0 procent tegen 4,1 procent in oktober. De verwachting van economen lag ook op 4,0 procent.

Volgens de Belgische econoom Bernard Keppenne van CBC Banque "blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt solide, wat het scenario van een zachte landing bevestigt".

Hij voegde eraan toe dat de kleine daling van de loongroei van 4,1 naar 4,0 procent goed nieuws is voor de Fed. Keppenne verwacht dat de centrale bank volgende week de rente ongemoeid zal laten.

Toch zal de Fed volgens de econoom van CBC Banque niet snel de rente gaan verlagen, waarschuwde hij. En dat zal voorzitter Powell vermoedelijk volgende week ook benadrukken.

Het maandrapport van OPEC zal woensdag ook nauwlettend in de gaten worden gehouden. De olieproductie wordt verlaagd op basis van vrijwillige bijdragen van de individuele leden, maar de leden lijken niet op dezelfde lijn te zitten, zei analist Hans van Cleef van Publieke Zaken recent tegen ABM Financial News.

Op donderdag volgen de rentebesluiten van de Bank of England en de Europese Centrale Bank. Beide banken zullen vermoedelijk net als de Fed geen aanpassingen doen aan de rentes.

De week eindigt met de samengestelde inkoopmanagersindices uit Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Verder is er aandacht voor de Empire State-index.

Op bedrijfsvlak is het rustig. Adobe en Oracle openen de boeken in de VS. Air France-KLM houdt op donderdag een beleggersdag.

In Brussel is maandag het beursdebuut van Syensqo, dat van Solvay wordt afgesplitst.