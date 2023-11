Europese autoverkoop blijft stijgen - ACEA

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van nieuwe personenauto's in Europa is in oktober flink gestegen en in een beduidend hoger tempo dan een maand eerder. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA dinsdag.

Het aantal verkochte nieuwe auto's in de EU steeg vorige maand met 14,6 procent tot 855.484 stuks. In september steeg de verkoop met 9,2 procent op jaarbasis.

In Nederland ging het om een daling met 1,5 procent, maar in België om een plus van 26,6 procent.

Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten stijgende verkoopcijfers zien in oktober. In Duitsland ging de verkoop met 4,9 procent omhoog. In Frankrijk stegen de verkopen zelfs met 21,9 procent.

De verkoop van elektrisch aangedreven auto's steeg afgelopen maand in de EU met 36,3 procent. Er werden 13,2 procent minder dieselauto's verkocht.