Correctie: AEX houdt redelijk stand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald. Met een slot van 714,25 punten op vrijdag daalde de index op weekbasis 0,3 procent. Vorige week daalde de index 2,4 procent met een slot op 716,24 punten.

"Op de financiële markten is het conflict in het Midden-Oosten nog steeds één van de meest bepalende factoren voor de beursstemming", zei investment manager Simon Wiersma van ING. En "hogere rentes, als gevolg van de oplopende ‘oorlogspremie’ op de olieprijs, maakten de stemming op Wall Street er niet vrolijker op", aldus de marktkenner. De Nasdaq belandde afgelopen week zelfs in een correctie.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties passeerde afgelopen week de grens van 5 procent.

"Dit maakt vastrentende waarden steeds aantrekkelijker. De koers-winstverhouding van obligaties ligt nu rond de 20, vergeleken met een koers-winstverhouding van rond de 22 voor de brede S&P 500. Dit betekent dat obligaties weer voor lange tijd gunstig gewaardeerd zijn ten opzichte van aandelen", zei analist Salah Bouhmidi van IG.

De Amerikaanse tienjaarsrente zakte richting het eind van de week wel weer terug tot 4,85 procent.

Magnificent Seven openen boeken

Ondertussen kwamen een aantal techreuzen afgelopen week met kwartaalcijfers en die leverden een gemengd beeld op. Vier van de zogeheten Magnificent Seven-aandelen (Amazon, Apple, Google (Alphabet), Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla) openden de boeken. Tesla deed dat vorige week al en Apple en Nvidia zijn de komende weken nog aan de beurt.

Voor Microsoft en Amazon was het derde kwartaal positief, met beter dan verwachte resultaten. Meta en Alphabet stelden juist teleur.

"De S&P 500 en Nasdaq hebben beide belangrijke steunniveaus verlaten nu er steeds meer vragen worden gesteld over de relatieve waarderingen in grote techbedrijven tegen de achtergrond van een vertragende wereldeconomie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Toch is een groot deel van de kwartaalcijfers van de bedrijven uit de S&P 500 die tot nog toe resultaten hebben gepresenteerd beter dan verwacht, blijkt uit data van FactSet. "Als de rest van het cijferseizoen net zo goed gaat, vooral bij bedrijven die consumenten bedienen, dan zijn we goed gepositioneerd voor een kerstrally", zei Louis Navellier van Navellier & Associates.

ECB lijkt klaar met renteverhogingen

De Europese Centrale Bank handhaafde afgelopen week conform de verwachting zijn monetaire beleid, maar liet ook doorschemeren dat de rentes langer op het huidige niveau blijven. ING denkt wel dat de centrale bank nu klaar is met het verhogen van de rente.

"Tenzij de economie van de eurozone de komende weken op miraculeuze wijze herstelt, verwachten we daarom dat de ‘dovish pauze’ van vandaag uiteindelijk zal worden gezien als het einde van de renteverhogingscyclus", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Marktvolgers denken zelfs al aan renteverlagingen, hoewel ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag benadrukte dat dit veel te voorbarig is.

Analisten van Monex Europe voorzien een technische recessie in de eurozone in het vierde kwartaal, die kan leiden tot een eerste renteverlaging in het tweede kwartaal van 2024, of mogelijk zelfs al een kwartaal eerder. Ook Erik Joly, econoom bij ABN AMRO, denkt dat de ECB al in de eerste helft van 2024 de rente zal verlagen, maar dat is niet de algemene marktverwachting. De meeste economen verwachten de eerste renteverlaging in de tweede jaarhelft, aldus Joly.

Volgende week is de Federal Reserve aan zet, hoewel een wijziging van het beleid niet wordt verwacht. De PCE-kerninflatie koelde in september af tot 3,7 procent, van 3,8 procent in augustus, zoals verwacht. De kernprijzen stegen op maandbasis in september met 0,3 procent, tegen 0,1 procent in augustus. Ook dit was door de markt voorzien.

De Fed beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De inflatie in de VS blijft enigszins hardnekkig, maar de zorgen over het reële beschikbare inkomen van huishoudens - de belangrijkste motor van de consumentenbestedingen - neemt toe, zei ING.

"Tenzij dit snel omslaat, wordt een recessie waarschijnlijker en zal de inflatie sneller dalen dan de Fed verwacht", volgens econoom James Knightley.

De euro/dollar noteerde op weekbasis licht lager op 1,0584. WTI-olie werd afgelopen week goedkoper en kostte vrijdag 85,54 dollar per vat. Een week eerder was de settlement op 88,75 dollar.

Stijgers en dalers

Adyen daalde afgelopen week ruim zes procent, nadat de Franse sectorgenoot Worldline met tegenvallende resultaten kwam en een winstwaarschuwing gaf. De koers van Wordline kreeg in Parijs een harde opdoffer.

Philips kwam afgelopen week met meevallende cijfers en een outlookverhoging. De orderinstroom stelde volgens ING echter niet gerust. Het aandeel steeg op weekbasis 1,3 procent.

Besi ging aan kop, met een plus van bijna vijftien procent. Na een omzetdaling in het derde kwartaal, rekent Besi voor het vierde kwartaal weer op groei. Degroof Petercam sprak van een solide derde kwartaal, maar is wat minder te spreken over de outlook voor het lopende kwartaal. Besi kondigde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan.

ASMI steeg afgelopen week in het kielzog van Besi bijna negen procent. ASMI overtrof de verwachtingen in het derde kwartaal en analisten waren te spreken over de orderinstroom. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 390,00 naar 400,00 euro.

De cijfers van Unilever kregen een negatief onthaal en het aandeel verloor op weekbasis meer dan vier procent. De kwartaalomzet leek geen verrassing bij Unilever, waar de nieuwe topman een actieplan onthulde. Degroof Petercam zag reden het koersdoel voor Unilever te verlagen van 55 naar 51 euro.

KPN won afgelopen week na een kwartaalupdate 1,1 procent. Heineken steeg een procent. Degroof Petercam vond het een opluchting dat Heineken de outlook handhaafde, maar volgens ING is er een kerstwonder nodig om die te kunnen halen. Het kwartaal van KPN was solide, oordeelde Degroof Petercam.

AkzoNobel daalde bijna een procent na cijfers. De consensus moet volgens Degroof Petercam omlaag, nadat Akzo zijn EBITDA-doel voor dit jaar specificeerde. Jefferies verlaagde het koersdoel voor Akzo naar 84 euro.

Randstad kwam met cijfers die beter waren dan verwacht en steeg op weekbasis met anderhalf procent. Jefferies verwacht echter dat de omzet van de uitzender in het vierde kwartaal nog verder zal dalen en Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Randstad van 49 naar 45 euro.

Universal Music Group daalde op weekbasis dik vier procent. Vooral de marges waren teleurstellend in het afgelopen kwartaal, volgens ING.

In de Midkap straalden Fugro, Flow Traders en Vopak na cijfers. Fugro was koploper met een winst van tien procent. Vopak en Flow Traders wonnen circa 3,5 procent op weekbasis. ING vond de cijfers van Fugro sterk, en de bodemonderzoeker wil ook weer dividend uitkeren. Vopak verhoogde de outlook. ING wees op een sterke marge bij Flow Traders.

Het aandeel Arcadis won op weekbasis bijna anderhalf procent. Het ingenieursbedrijf overtrof volgens Jefferies de verwachtingen in het derde kwartaal.

Corbion werd na cijfers en de aankondiging van een herstructureringsplan aanvankelijk stevig afgestraft, maar wist op weekbasis toch bijna een procent te winnen. KBC Securities sprak van een teleurstellende kwartaalupdate en verlaagde het koersdoel. Ook Berenberg en Degroof Petercam verlaagden het koersdoel.

Signify daalde licht na het openen van de boeken. De verlichtingsspecialist wist onverwacht betere marges te overleggen. Wel was het bedrijf terughoudend over de komende kwartalen, zei ING.

Air France-KLM verloor afgelopen week ruim drie procent hoewel in het derde kwartaal een hogere winst en omzet werd behaald. De cijfers over het derde kwartaal waren goed, oordeelde ING. Afgelopen week kondigde het luchtvaartbedrijf ook een nieuwe investering aan van Apollo, van 1,3 miljard euro. Dat bedrag kan oplopen naar 1,5 miljard euro.

In de AScX won Pharming na cijfers bijna negen procent. CM.com daalde juist rond een half procent na het openen van de boeken. Aan het eind van het derde kwartaal werd een positieve EBITDA gerealiseerd. Ook loopt CM.com zes tot negen maanden voor op de concurrentie met de implementatie van AI op de diensten van het bedrijf, liet CEO Jeroen van Glabbeek van CM.com donderdagochtend weten in gesprek met ABM Financial News.

Vivoryon verloor bijna twee procent. Toezichthouder DSMB gaf unaniem groen licht voor een Amerikaanse studie met varoglutamstat met de hoogste onderzochte dosis van 600 milligram.

Vastned handhaafde de outlook voor heel het jaar, bleek afgelopen week bij het openen van de boeken. Ook werd bekend uit een melding bij de AFM dat een aantal aandeelhouder samen optrekken met een gezamenlijk belang van bijna 17 procent.

Ebusco was de grootste daler in de AScX, met een verlies van 13,5 procent.

Renewi heeft een verhoogd overnamevoorstel van Macquarie afgewezen, omdat dit het bedrijf nog altijd zou onderwaarderen. Dit meldde de afvalverwerker met noteringen in Londen en Amsterdam afgelopen week. Macquarie liet ook weten af te zien van nieuwe overnamepogingen. Het aandeel Renewi verloor afgelopen week 18,6 procent.

GeoJunxion won juist 20 procent op weekbasis bij een slotkoers van 1,02 euro op vrijdag. GeoJunxion verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, een vehikel in handen van enkele aandeelhouders van GeoJunxion. De aandelen worden verkocht voor 1,10 euro per stuk.

