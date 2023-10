Staat rondt verkoopprogramma voor ABN AMRO af

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse staat heeft het zogeheten dribble-out-programma voor ABN AMRO afgerond, nadat het belang onder de 50 procent is gedaald. Dit meldde minister van Financiën Kaag maandag per brief aan de Tweede Kamer.

Op 10 februari dit jaar is het programma gestart "met als doel het staatsbelang af te bouwen tot iets minder dan 50 procent", aldus Kaag.

"Ik heb NLFI hiervoor mandaat verleend om certificaten van aandelen te verkopen tot een aandelenbelang van 49,5 procent resteerde. Conform dit mandaat heeft NLFI ongeveer 58,5 miljoen (certificaten van) aandelen verkocht", zei de minister.

De verkoopopbrengst was 842,3 miljoen euro, aldus Kaag.

Eind september meldde NLFI, dat het belang in ABN AMRO namens de Staat houdt, inderdaad dat het belang in ABN AMRO is afgebouwd tot minder dan 50 procent.

Deels parallel aan het dribble-out programma van NLFI liep het aandeleninkoopprogramma van ABN AMRO.

"Binnen dit programma heeft ABN AMRO ongeveer 18 miljoen (certificaten van) aandelen van NLFI gekocht", schrijft Kaag. De bruto verkoopopbrengst voor de staat bedroeg 281,3 miljoen euro, aldus de minister.

Uit een overzicht dat Kaag de Tweede Kamer voorlegde, blijkt dat de kapitaaluitgaven gerelateerd aan het belang in ABN AMRO hoger zijn dan de ontvangsten. De uitgaven komen uit op 27,7 miljard euro en de ontvangsten op 15,4 miljard euro.

De aandelenkoers op 4 oktober 2023 was 13,20 euro. "Om de totale kapitaaluitgaven terug te verdienen zou het gehele resterende belang tegen een koers van 28,74 euro verkocht dienen te worden. Het is niet realistisch dat een dergelijke koers op korte termijn bereikt zal worden", aldus Kaag in haar brief aan de Tweede Kamer.