Beursblik: ING halveert koersdoel Just Eat Takeaway

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 40,00 naar 20,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Marc Hesselink. De tweede helft van dit jaar belooft volgens de analist enorm belangrijk te worden voor de maaltijdbezorger, na zes moeizame kwartalen in de nasleep van het opheffen van de coronarestricties. Volgens Hesselink staat Just Eat voor een positieve afslag, waarbij sprake zal zijn van een terugkeer naar groei en een aantrekkende winstgevendheid, onder meer dankzij een rem op de investeringen. De analist ziet ondanks het nieuwe koersdoel, dat "zeer conservatief is vastgesteld", nog steeds een "significant opwaarts potentieel" voor het aandeel, indien de maaltijdbezorger zijn langetermijndoelstellingen weet te realiseren. Just Eat bezit volgens ING sterke posities in de belangrijkste markten waarin het actief is, waaronder in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Netwerkeffecten en de 'winner takes-most' dynamiek zullen ruimte bieden voor een relatief hoge groei en winstgevendheid, zo voorziet ING. Daarnaast kan kapitaalallocatie in de vorm van een aandeleninkoopprogramma en optimalisatie van de portefeuille, een aanjager zijn voor het aandeel, aldus Hesselink. Het aandeel Just Eat Takeaway koerste dinsdagochtend op een vrijwel vlak Damrak krap twee procent lager op 11,21 euro. Bron: ABM Financial News

