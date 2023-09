OCI verdubbelt productiecapaciteit groene methanol in VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI wil de productie van groene methanol in de VS verdubbelen naar 400.000 ton per jaar. Dit maakte de producent van kunstmest donderdag bekend. De vestiging in het Amerikaanse Beaumont in de staat Texas gaat de productie met 200.000 ton per jaar opvoeren, zo liet OCI weten. De groene versie van methanol wordt onder andere gemaakt van hernieuwbaar aardgas en waterstof. OCI zet de stap vanwege de hoge vraag naar groene methanol, vooral vanuit delen van de industrie waar nog steeds veel CO2-uitstoot is, zoals transport, scheepvaart en de maakindustrie. Bron: ABM Financial News

