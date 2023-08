Lagere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,0 procent hoger op 777,79 punten. Beleggers verteren nog de Amerikaanse inflatiecijfers uit de VS van donderdag, net als een stijging van de wekelijkse steunaanvragen. Vanmiddag volgen de Amerikaanse producentenprijzen, die een indicatie geven van de toekomstige inflatie. Afgelopen maand steeg de inflatie in de VS met een bescheiden 0,2 procent op maandbasis, net als in juni, terwijl de kerninflatie ook in beide maanden met 0,2 procent aantrok. "Over het algemeen zijn de onderliggende details van de CPI-inflatiecijfers van juli consistent met de voortdurende vooruitgang op het gebied van desinflatie", zei Goldman Sachs Asset Management. "Hoewel de kerninflatie voor diensten deze maand een hogere trend vertoonde, ontwikkelen andere trends op componentniveau zich in lijn met onze verwachtingen." Alles bij elkaar ondersteunt het rapport het mooie goldilocks-scenario van een vertraging van de inflatie waardoor de Federal Reserve kan stoppen met het verhogen van de rente, volgens ING. "Er ligt een goede basis voor de Fed om niet te hoeven verhogen bij de volgende beleidsvergadering", aldus analisten van Hirtle Callaghan & Co. "De laatste cijfers wijzen op een stabiele groei van de economie en dat is goed voor de markten." Desondanks zijn sommige analisten bezorgd dat de hoger dan voorziene steunaanvragen, die eveneens op donderdag verschenen, een teken van zwakte zijn. "Op dit moment zijn alle ogen gericht op de arbeidsmarkt", aldus analisten van Girard. De eerste steunaanvragen, die een beeld geven van het aantal ontslagen werknemers, daalden in de week eindigend op 5 augustus tot 248.000. Economen hielden rekening met 230.000. De olieprijs is donderdag gedaald vanaf het hoogste punt van 2023, dat woensdag werd bereikt. Bij een settlement van 82,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent goedkoper. "De daling van gisteren zou weleens het gevolg kunnen zijn van winstnemingen voordat beleggers hun posities weer innemen om de olieprijzen nog hoger te duwen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. In de Aziatische handel vanochtend, koersten de olieprijzen nog wat lager op 82,70 dollar. De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0984. De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0982, nadat het muntpaar eerder nog boven de 1,10 uitkwam. Bedrijfsnieuws RBC heeft vrijdag het koersdoel voor Pharming verhoogd van 1,80 naar 1,90 euro en handhaafde het Outperform advies. "Pharming zal de komende jaren veel cash genereren", voorzien de analisten. En dit komt boven op de goedgevulde kas. De pijplijn van Pharming is volgens RBC echter mager. Dat betekent dat het biotechbedrijf de middelen kan aanwenden voor overnames. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag fractioneel tot 4.468,83 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 35.176,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.737,99 punten. Bron: ABM Financial News

