ING: e-commerce-divisie Prosus schiet iets tekort

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De e-commerce-divisie van Prosus is in het gebroken boekjaar 2023 minder hard gestegen dan verwacht. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING dinsdag. De omzet uit e-commerce steeg met 36 procent, terwijl ING mikte op een groei van 40 procent. Dit had volgens ING te maken met een beperktere groei bij maaltijdbezorging, waar de omzet met 35 procent steeg en niet met de 48 procent waar ING op mikte. De divisie Payments liet juist een groei van 52 procent zien, waar ING op 32 mikte. De winstgevendheid zag Hesselink ook verbeteren. Het EBITDA-verlies in de tweede jaarhelft bedroeg 0,4 miljard dollar tegen 0,6 miljard dollar een jaar eerder. Deze daling was conform verwachting. Prosus liet al eerder weten dat een piek in het verlies in de eerste jaarhelft van het gebroken boekjaar 2023 zou plaatsvinden. Ook noemde Hesselink de ontkoppeling van Naspers en Prosus positief. ING heeft een koopadvies op Prosus met een koersdoel van 75,00 euro. Het aandeel Prosus koerste dinsdagochtend 9,4 procent hoger op 69,01 euro. Bron: ABM Financial News

