Aegon brengt Transamerica terug naar roots

(ABM FN-Dow Jones) Aegon wil in de Verenigde Staten de leidende levens- en pensioenverzekeraar worden in de onderbediende markt voor middeninkomens, en grijpt daarmee terug op zijn wortels als aanbieder van financiële diensten voor een divers publiek. Dat bleek donderdag uit de presentaties tijdens Aegons beleggersdag.

Dochterbedrijf Transamerica is een "icoon in de verzekeringsindustrie", stelde CEO Will Fuller van Transamerica in een van de presentaties. Het bedrijf ontstond toen Amadeo Giannini in 1904 de Bank of Italy oprichtte in San Francisco, om financiële diensten beschikbaar te maken voor iedereen, waaronder kleine bedrijven en geïmmigreerde landbouwers. Na te zijn gegroeid tot een grote bank en verzekeraar, ging Transamerica vanaf 1956 verder als verzekeraar. Uit de bank kwam Bank of America voort. In 1999 werd Transamerica overgenomen door het Nederlandse Aegon en sindsdien groeide het bedrijf uit tot één van de tien grootste Amerikaanse levensverzekeraars.

Transamerica genereerde in 2022 voor 678 miljoen dollar aan operationeel kapitaal en droeg 550 miljoen dollar dividend af aan de Aegon Holding en is daarmee de grootste inkomensbron voor Aegon. Na de verkoop van de Nederlandse tak aan ASR Nederland zal die invloed nog groter worden.

In de strategie-update werd duidelijk dat het bedrijf sterk wil inzetten op zijn verkooporganisatie World Financial Group (WFG), één van de drie grootste distributeurs van levensverzekeringen in de VS en focussen op de verkoop van levensverzekeringen en pensioenen aan middeninkomens. Dat zijn 68 miljoen Amerikaanse huishoudens met een inkomen tussen 50.000 en 200.000 dollar per jaar, iets meer dan de helft van alle Amerikaanse huishoudens.

Deze huishoudens zijn gemiddeld relatief jong, met 47 jaar, en worden cultureel steeds diverser, volgens de presentatie. Slechts de helft van deze groep heeft een levensverzekering, terwijl er grote behoefte is aan inkomensverzekeringen: de gemiddelde Amerikaanse pensioengerechtigde heeft niet meer dan 67.000 dollar aan pensioen gespaard, wat te weinig is om de levensstandaard na het pensioen te handhaven.

Daarbij zijn de marges in dit marktsegment twee keer zo hoog voor levensverzekeraars als in andere segment, stelde Aegon.

Transamerica beschikt over een netwerk van 70.000 verzekeringsagenten, genaamd World Financial Group, verdeeld over 7.000 kantoren. Zij verkopen de levensverzekeringen van Transamerica en lijfrentes van andere partijen. De tussenpersonen zijn voor de helft vrouw en twee van de drie zijn niet blank, waarmee het netwerk goed aansluit bij de potentiële clientèle, volgens Aegon. De groep is goed vertegenwoordigd in Californië, Texas, Florida, Ontario en Quebec.

Het aantal agenten is de afgelopen drie jaar snel gegroeid, en Aegon wil in de komende jaren een sprong maken naar 90.000 tussenpersonen in 2025.

Ook wil Aegon de productiviteit van de agenten te komende jaren vergroten.

Het voornaamste product is de geïndexeerde universele levensverzekeringen, met een dekking voor gezondheidszorg om te sparen voor zorgkosten na het pensioen, of bijvoorbeeld om te sparen voor studiekosten van de kinderen. Dit type product, waarin Transamerica momenteel nummer vijf is op de Amerikaanse markt, groeide de afgelopen jaren met 8 procent, van 186 miljoen dollar omzet in 2019 tot 309 miljoen dollar in 2022.

In totaal werden er vorig voor 637 miljoen dollar aan levensverzekeringen van Transamerica verkocht.

Transamerica denkt het operationele resultaat van World Financial Group in vijf jaar tijd bijna te kunnen verdubbelen tot 225 à 250 miljoen dollar in 2027. De winst op het gehele levensverzekeringenbedrijf zou moeten stijgen van 609 miljoen dollar in 2022 tot 675 miljoen dollar in 2025 en 700 tot 725 miljoen dollar in 2027.