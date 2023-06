Zwitserland verhoogt rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SNB

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse centrale bank heeft donderdag de rente met 25 basispunten verhoogd van 1,50 naar 1,75 procent. Met deze verhoging wil de centrale bank de inflatie beteugelen. De inflatieverwachtingen voor de middellange termijn zijn opnieuw gestegen, aldus de bank. In mei noteerde de inflatie op 2,2 procent en voor eind dit jaar rekent de bank op 2,2 procent, wat duidelijk minder is dan de 2,6 procent die in maart nog werd verwacht. Maar voor 2024 en 2025 gingen de ramingen omhoog naar 2,2 en 2,1 procent. In maart werd voor zowel 2024 als 2025 nog gerekend op een inflatie van 2,0 procent. De Zwitserse centrale bank zei dat het "niet uitgesloten is dat er meer [rente]verhogingen volgen". Ook gaf de centrale bank aan bereid te zijn om actief te blijven op de valutamarkt door buitenlandse valuta te verkopen. Bron: ABM Financial News

