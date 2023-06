Value8 krijgt goedkeurende accountantsverklaring Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een goedkeurende verklaring gekregen voor de jaarrekening 2022. Dit maakte het investeringsbedrijf onder leiding van Peter Paul de Vries woensdag bekend. "Daarmee voldoet Value8 aan de wettelijke verplichtingen en kunnen aandeelhouders en beleggers beschikken over gecontroleerde cijfers", aldus het bedrijf. De goedkeurende verklaring werd afgegeven door de Portugese accountant CFA. De gecontroleerde cijfers komen volgens Value8 overeen met de niet-gecontroleerde cijfers die op 28 april werden gepubliceerd. Wel zijn er "kleine niet-materiële wijzigingen" in de cijfers. Daarnaast zijn er enkele toevoegingen en een uitgebreidere toelichting. De intrinsieke waarde daalde gedurende 2022, gecorrigeerd voor het dividend van 0,17 euro per aandeel, met 1,3 procent van 9,15 naar 9,03 euro per aandeel. De solvabiliteit verbeterde van 85,2 naar 91,5 procent. Op 30 juni vindt de jaarvergadering plaats. Bron: ABM Financial News

