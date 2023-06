Uber Eats stopt in Italie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Eats heeft aangekondigd te stoppen in Italië. Dit blijkt donderdag uit een mededeling op de Italiaanse website van Uber. Uber Eats ging in 2016 in Milaan van start. Na zeven jaar was de dienst actief in meer dan 60 steden. De reden om te stoppen is volgens Uber Eats dat de groei niet voldeed aan de verwachtingen om op lange termijn een duurzame bedrijfsvoering te kunnen realiseren. "Daarom kondigen we vandaag aan om te stoppen met onze maaltijdbezorging in Italië via de app van Uber Eats." Met zijn taxidienst blijft Uber wel actief in Italië. Die activiteiten laten volgens Uber een sterke groei zien. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.