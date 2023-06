Alfen en Batenburg leveren transformatorstations aan netbeheerder Stedin Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Batenburg Techniek en Alfen gaan jaarlijks 500 prefab transformatorstations aan netbeheerder Stedin leveren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Dat maakte Batenburg maandagochtend bekend. De contracten met een waarde van 160 miljoen euro lopen minimaal vier jaar en maximaal acht jaar. Batenburg en Alfen nemen een gelijkwaardig deel van de uitvoering op zich. Stedin neemt minstens 150 stations van ieder bedrijf af, maar mikt op 250 stuks van beide leveranciers. Batenburg en Alfen zijn elkaars back-up als één van beide onvoldoende stations kan produceren. Stedin breidt het elektriciteitsnet uit als antwoord op de energietransitie. Transformatiehuisjes zijn onmisbare knooppunten in het elektriciteitsnet, die nodig zijn om zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen in elke buurt te kunnen plaatsen. Stedin beheert al zo'n 26.500 stations in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Het bedrijf bouwt ook grote verdeelstations en trekt nieuwe kabels om het stroomnet te versterken. Bron: ABM Financial News

