Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport, en nadat ook de Senaat groen licht gaf voor een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

IG voorziet een openingswinst van 74 punten voor de Duitse DAX en een plus van 31 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

Woensdagnacht stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met grote meerderheid in met de verhoging van het schuldenplafond. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verschuift de aandacht nu naar de bredere economische vooruitzichten en de toenemende aanwijzingen dat de inflatie sterk vertraagt.

De inflatie in de eurozone koelde af van 7,0 naar 6,1 procent. De kerninflatie daalde van 5,6 naar 5,3 procent.

Toch verwacht econoom Carsten Brzeski van ING dat de Europese Centrale Bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. "Zoals we de afgelopen 12 maanden hebben geleerd, lijkt de ECB liever te ver te gaan met het verhogen van de rente dan voortijdig te stoppen."

Economen van Nomura verwachten dat de ECB de rente nog twee keer verhoogt: in juni en juli.

Verder konden beleggers zich buigen over de inkoopmanagersindices in China en Europa. Terwijl de Chinese industrie in mei weer groeide, nam de krimp in Europa toe. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, waarschuwt dat de zwakte in Europa vermoedelijk nog wel enkele maanden zal aanhouden.

Bedrijfsnieuws

Financials deden goede zaken. Commerzbank ging aan kop in de DAX, met een winst van bijna 3 procent. Ook BNP Paribas en ING wonnen circa 1 tot 1,5 procent.

Remy Cointreau verraste voorbeurs met sterke winstcijfers, maar de distillateur herhaalde ook de voorzichtige outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde 5 procent.

In Parijs won Capgemini ruim 3 procent en STMicroelectronics bijna 3 procent. Van de dalers in de hoofdindex leed EssilorLuxottica met ruim een procent het grootste verlies. Ook andere luxemerken als Kering en LVMH stonden onder druk.

Siemens kon in Frankfurt ruim 2 procent bijschrijven en Infineon bijna 2,5 procent, maar Zalando ging juist onderuit met zo'n 2 procent. Vonovia daalde met meer dan een procent.

Euro STOXX 50 4.257,63 (+0,9%)

STOXX Europe 600 455,27 (+0,8%)

DAX 15.853,66 (+1,2%)

CAC 40 7.137,43 (+0,6%)

FTSE 100 7.490,27 (+0,6%)

SMI 11.296,28 (+0,7%)

AEX 756,35 (+1,0%)

BEL 20 3.551,92 (+0,4%)

FTSE MIB 26.575,69 (+2,0%)

IBEX 35 9.167,50 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een groene opening tegemoet, nadat het slot donderdag ook al groen was.

Amerikaanse beleggers haalden steun uit het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van woensdag op donderdag met grote meerderheid instemde met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond.

Ook de Senaat stemde vannacht in met het akkoord, waardoor Washington op schema blijft om een wanbetaling te voorkomen door de wettelijke leencapaciteit van de federale overheid te verhogen vóór 5 juni.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in mei sterker dan verwacht is toegenomen. Het aantal banen steeg met 278.000, na een stijging van 296.000 in april. Er werd door economen voor mei gerekend op een groei van 180.000 banen.

Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport, waarbij wordt gerekend op een banengroei van 190.000, een werkloosheid van 3,5 procent en een loongroei van 4,4 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten steeg afgelopen week met 2.000 gestegen tot 232.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd veerkrachtig.

De arbeidskosten in de Verenigde Staten zijn in het eerste kwartaal veel minder sterk gestegen dan eerder werd gemeld. De kosten stegen op kwartaalbasis met 4,2 procent, terwijl een voorlopig cijfer nog op een stijging van 6,3 procent wees en de markt op 6,0 procent rekende.

Verder is de industrie in de VS in mei gekrompen, bleek uit de inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM.

"Mei zag een hernieuwde verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Amerikaanse verwerkende industrie, wat de bezorgdheid over de bredere economische gezondheid en recessierisico's vergroot", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

De olieprijs steeg 3 procent.

Bedrijfsnieuws

Salesforce sloot ruim 4,5 procent lager. Het Amerikaanse softwarebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet, maar de afgegeven outlook stelde licht teleur.

C3.ai verloor 13 procent, nadat de definitieve omzetcijfers gelijk waren aan de voorlopige cijfers van half mei, die de aandelenkoers enorm hadden doen stijgen. C3.ai gaf echter ook een outlook af die iets tekort schoot ten opzichte van de analistenverwachtingen.

Het aandeel Okta daalde bijna 18 procent. De rode cijfers vielen mee, maar de CEO deelde wel zijn zorgen over de verslechterende economie.

Nordstrom won circa 4,5 procent, nadat het warenhuis in het eerste kwartaal de analistentaxaties overtrof. Het concern herhaalde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar. Macy's steeg ruim een procent ondanks een outlookverlaging

Crowdstrike daalde zo'n anderhalf procent. Ook hier schoot de afgegeven outlook wat tekort.

S&P 500 index 4.221,02 (+1,0%)

Dow Jones index 33.061,57 (+0,5%)

Nasdaq Composite 13.100,98 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie hoger, waarbij vooral de winst in Hongkong opviel. Deze koersstijging werd onder meer aangejaagd door de vastgoedsector.

Nikkei 225 31.452,08 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.229,06 (+0,8%)

Hang Seng 18.883,22 (+3,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0762. Donderdagavond noteerde het muntpaar ook op 1,0762.

USD/JPY Yen 138,96

EUR/USD Euro 1,0762

EUR/JPY Yen 149,55

MACRO-AGENDA:

08:45 Industriële productie - April (Fra)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten