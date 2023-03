Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 143 punten voor de Duitse DAX, een plus van 57 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 51 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, waarbij met name de financials fors onder druk kwamen te staan vanwege twijfels over de gezondheid van het Europese financiële systeem, onder andere vanwege een piek in de kosten voor banken om zich te verzekeren tegen risico's.

UBS en Credit Suisse verloren tot ruim 5,0 procent, aangezien de twee banken tot de instellingen behoren die onder de loep worden genomen als onderdeel van een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van justitie naar de vraag of bankiers Russische oligarchen hebben geholpen om sancties te omzeilen, meldde persbureau Bloomberg.

Deutsche Bank verloor circa 8,5 procent, te midden van berichten over een stijging van de prijs van zijn credit default swaps. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz benadrukte vrijdag dat Deutsche Bank zeer winstgevend is en dat er geen reden is tot zorg.

"Het huidige niveau ligt boven de CDS die tijdens de financiële crisis van 2008 werd bereikt. Als deze niet normaliseren, is het zeer waarschijnlijk dat de aandelenmarkt hierdoor vele dagen onder druk zal blijven staan", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Britse detailhandelsverkopen op maandbasis met 1,2 procent zijn gestegen, terwijl daar een stijging van 0,3 procent voor werd voorzien.

In de eurozone kwamen vandaag de eerste inkoopmanagersindices naar buiten. In Duitsland groeide de economie in maart harder dan verwacht, louter door een spurt in de dienstensector, want de krimp in de industrie werd groter. Ook de economie van de eurozone groeide harder dan verwacht. In het Verenigd Koninkrijk viel het groeitempo iets terug, terwijl de Fransen de stijgende lijn juist ook vasthielden.

Bedrijfsnieuws

Naast Deutsche Bank, UBS en Credit Suisse stonden vrijdag tal van Europese grootbanken, maar ook verzekeraars onder druk. ABN AMRO noteerde 2,2 procent lager, ING verloor 3,7 procent en Aegon daalde 2,7 procent. Crédit Agricole daalde 2,1 procent, Société Générale verloor 5,9 procent en van BNP Paribas noteerde 5,0 procent lager.

In Parijs noteerden vier van de 40 fondsen hoger. Sanofi steeg 1,1 procent, Pernod Ricard won 0,5 procent, terwijl Schneider Electric 5,3 procent daalde.

In Frankfurt noteerde Merck 2,2 procent hoger. Infineon Technology verloor 4,8 procent.

Euro STOXX 50 4.130,62 (-1,8%)

STOXX Europe 600 440,11 (-1,4%)

DAX 14.957,23 (-1,7%)

CAC 40 7.015,10 (-1,7%)

FTSE 100 7.405,45 (-1,3%)

SMI 10.634,04 (-0,8%)

AEX 731,81 (-1,6%)

BEL 20 3.626,44 (-0,9%)

FTSE MIB 25.892,18 (-2,2%)

IBEX 35 8.792,50 (-2,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus, na vrijdag toch hoger te zijn gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden vrijdag gedurende de tweede helft van de handelsdag van de openingsverliezen, toen aanhoudende zorgen over de kwetsbare bankensector voor druk zorgden, hoewel de Amerikaanse minister van financiën benadrukte indien nodig te zullen ingrijpen om het financiële systeem te stabiliseren.

Marktstrateeg Michael Bell van JPMorgan Asset Management zei dat beleggers proberen te bepalen in hoeverre zorgen over het banksysteem zullen leiden tot een nog verdere verkrapping van de kredietvoorwaarden.

Hij zei dat het risico op een recessie zowel in Europa als de VS is toegenomen. Hij voegde toe dat centrale banken en andere autoriteiten waarschijnlijk krachtig zullen reageren op verdere stress in de banksector.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS in februari op maandbasis met 1,0 procent zijn gedaald, terwijl de markt rekende op een daling van 0,3 procent.

De Amerikaanse economie is in maart flink harder gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 53,8 tegen 50,6 in februari, terwijl de index voor de industrie steeg van 47,3 naar 49,3.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,70 dollar, lager op 69,26 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag staan in de VS geen macro-publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

First Republic, dat donderdag zo'n 6 procent daalde, noteerde vrijdag circa 5,5 procent lager. Citigroup daalde ruim 1,0 procent, JPMorgan Chase verloor circa 1,5 procent en Morgan Stanley noteerde ruim 2,0 procent lager. Bank of America steeg daarentegen circa 0,6 procent.

Block, dat donderdag al stevig onder druk stond na een rapport van shorter Hindenburg, verloor bijna 2,0 procent.

Apple steeg circa 0,7 procent. Het concern is van plan om 1 miljard dollar per jaar uit te geven aan films, die ook in de bioscoop zullen worden vertoond, als onderdeel van een poging om meer abonnees voor zijn streamingsdienst te winnen en een grotere speler in Hollywood te worden.

S&P 500 index 3.970,99 (+0,6%)

Dow Jones index 32.237,53 (+0,4%)

Nasdaq Composite 11.823,96 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld.

Nikkei 225 27.507,24 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.231,28 (-1,1%)

Hang Seng 19.815,03 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0767. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0760 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0759 op de borden.

USD/JPY Yen 130,73

EUR/USD Euro 1,0767

EUR/JPY Yen 140,74

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Maart (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Februari (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 BioNTech - Cijfers vierde kwartaal (Dld)