Na Fed volgt Bank of England

(ABM FN-Dow Jones) De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,0 procent op 438,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 15.097,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.089,72 punten. De Britse FTSE daalde 1,1 procent naar 7.484,95 punten.

De Federal Reserve verhoogde woensdagavond de rente conform verwachting met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,0 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Daarmee lijkt een piek in de beleidsrente bereikt, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

"De onderliggende inflatie in de VS neemt snel af, waardoor we nu met redelijke zekerheid durven stellen dat na de verhoging van gisteren de piek in de beleidsrente in de VS is bereikt", aldus Wiersma. "Historisch gezien is dat het moment waarop de vooruitzichten voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers sterk verbeteren."

Ook experts van obligatiebelegger PGIM Fixed Income verwachten dat woensdag de laatste renteverhoging van de huidige cyclus is geweest. Zij denken dat de problemen in de bankensector nog een staartje krijgen, waardoor de Fed genoodzaakt zal zijn om de rentes tegen het einde van dit jaar weer met 50 tot 75 basispunten te verlagen.

Toch zag Wiersma de koersen onder druk staan, na uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen op woensdag, kort voor het sluiten van Wall Street. Zij ontkende dat er voor houders van deposito's van meer dan 250.000 dollar een garantie van de Amerikaanse overheid komt. Daarop zag ING vooral bankaandelen hard omlaaggaan. "Het verpestte de opgewekte stemming", stelde Wiersma.

Vanochtend verhoogden ook de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen de rentes. De Bank of England zal naar verwachting vanmiddag ook met een renteverhoging komen.

Voor vanmiddag staan er in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de Chicago Fed-index over februari en de verkopen van nieuwe woningen op de agenda. De steunaanvragen worden ingeschat op 198.000 tegen 192.000 een week eerder.

Olie noteerde donderdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 70,03 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 75,96 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0877. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0906 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0872 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs stonden er zeven plussen op de borden, in Frankfurt tien. Hierbij viel alleen de koerswinst van 5 procent voor het aandeel Sanofi in Parijs op.

Financiële waarden hadden het lastig. De koers van het aandeel Deutsche Bank daalde 2,7 procent, van het Franse Société Générale ruim 2 procent. In Amsterdam daalde de koers van het aandeel ABN AMRO 2,3 procent en van ING 2,4 procent. In Brussel verloor de koers van het aandeel KBC 2,2 procent.

Voor een aantal aandelen vielen de minnen behoorlijk stevig uit. Van de veertig hoofdaandelen in Parijs noteerden er 21 een koersverlies van meer dan 1 procent, onder aanvoering van de koers van het aandeel Teleperformance waar 6,5 procent verloren ging.

In Duitsland noteerden 19 aandelen een koersverlies van meer dan 1 procent. De koers van het aandeel Continental daalde 3,1 procent en was daarmee de sterkste daler.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,7 procent tot 3.936,96 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 32.030,11 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent lager op 11.669,96 punten.