Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 1,5 procent op 3.950,09 punten, de Dow Jones index stijgt 1,0 procent op 32.169,61 punten en de Nasdaq noteert 2,1 procent hoger op 11.673,16 punten.

De indexen in New York zijn opgeveerd door berichten dat een aantal grote Amerikaanse banken overwegen om het noodlijdende First Republic Bank te redden met een aanzienlijke kapitaalinjectie. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden.

JPMorgan werkt samen met Citigroup, Bank of America en Wells Fargo en ook Morgan Stanley en Goldman Sachs zouden bereid zijn First Republic uit de brand te helpen, meldden de bronnen aan de zakenkrant.

Daarnaast werd bekend dat de Zwitserse centrale bank een megalening aan Credit Suisse, ook in de VS genoteerd, verstrekt.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit." Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

Verder was er aandacht voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB verhoogde rente met 50 basispunten en lijkt daarmee nog niet zo bezorgd over de recente bankproblemen in Zwitserland en de VS.

"Nu de ECB de rente met 50 basispunten heeft verhoogd, is de kans groot dat de Fed [volgende week] hetzelfde gaat doen", aldus chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets,

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week sterker is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde van 212.000 naar 192.000, terwijl de markt rekende op 205.000 nieuwe aanvragen.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in februari op maandbasis gestegen met 13,8 procent, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen toenam met 9,8 procent.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in maart nauwelijks verbeterd. De zogeheten Philly Fed index steeg van -24,3 naar -23,2 punten.

De importprijzen daalden in februari op maandbasis met 0,1 procent, terwijl de exportprijzen met 0,2 procent stegen.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0597. Een vat WTI-olie stijgt 2 procent in waarde. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,563 procent.

Bedrijfsnieuws

Western Alliance Bancorp noteert 12 procent hoger terwijl First Republic Bank 10 procent wint. JPMorgan stijgt 2 procent en Morgan Stanley 2,5 procent.

Adobe stijgt 5,5 procent, nadat de softwaremaker een beter dan verwachte omzet boekte en de vooruitzichten verhoogde.

Proterra verliest liefst 50 procent, nadat de specialist in elektrificatie waarschuwde aan het einde van het eerste kwartaal mogelijk niet genoeg liquiditeit te hebben.

UiPath wint 15 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Snap stijgt 7 procent, nu er steeds meer druk wordt uitgeoefend op ByteDance om de Amerikaanse tak van TikTok af te stoten. Als TikTok niet wordt afgestoten, kan de app voor korte filmpjes worden verboden in de Verenigde Staten.