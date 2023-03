Credit Suisse publiceert jaarrapport Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het jaarrapport over 2022 gepubliceerd en bevestigde daarin voorlopige resultaten die in februari al verschenen. De Zwitserse bank zou vorige week al met het jaarrapport komen, maar stelde de publicatie op het laatste moment uit, nadat de bank een telefoontje kreeg van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Credit Suisse verklaarde dat dit gesprek verband hield met de "technische beoordeling van eerder gemelde herzieningen van de verklaringen van de geconsolideerde kasstroom in de boekjaren die eindigden op 31 december 2020 en 2019 en gerelateerde controles." Die gesprekken zijn inmiddels afgerond, zo stelde Credit Suisse dinsdag. De resultaten in voorbije jaren werden door de Zwitserse bank bevestigd. Wel merkte de bank op dat het interne controlesysteem “materiële zwaktes” vertoonden, vooral op het gebied van risicomanagement, die konden resulteren in foute aannames in de cijfers. Er wordt door nu gewerkt aan een verbetering, zodat het interne controlesysteem robuuster wordt. De implementatie van deze aanpassingen wordt door de Board nauwlettend gevolgd. In februari liet Credit Suisse weten dat vermogende klanten 92,7 miljard frank van de bank haalden. Deze uitstroom volgde op social mediageruchten dat de bank moeite heeft het hoofd boven water te houden. Sindsdien presenteerde de bank een omvangrijk herstructureringsplan. In het vierde kwartaal van 2022 boekte Credit Suisse een verlies van 1,39 miljard frank bij 3,1 miljard frank aan opbrengsten, hetgeen zwakker was dan waar de consensus op mikte. Ook in 2023 denkt de bank een brutoverlies te boeken. Bron: ABM Financial News

