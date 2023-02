Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 27 punten voor de Duitse DAX, een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen eindigden dinsdag dicht bij huis, ondanks een beter dan verwachte start van de handel op Wall Street.

"Hoewel de renteverhoging door de Fed morgen niet als een al te grote verrassing zou moeten komen, zijn beleggers nerveus en blijven ze in dekking. De angst voor wat Jerome Powell zou kunnen zeggen is te groot", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de inflatie lijkt af te koelen, is dit in de eurozone nog niet het geval. Woensdag verschijnen actuele inflatiedata waarbij een stabilisering wordt verwacht van de kerninflatie op 5,2 procent.

De economie van de eurozone toont zich ondertussen opvallend weerbaar, meent econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In het vierde kwartaal wist de economie zelfs licht te groeien, met 0,1 procent, waar een beperkte krimp was voorzien. "Keerzijde van de medaille is echter dat de ECB hierdoor meer ruimte krijgt om de rente op te trekken", aldus Aben.

Als de ECB inderdaad de rente steviger verhoogt dan de Fed, dan zou dit de euro sterker maken ten opzichte van de dollar, verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

De Britse economie dreigt de enige grote wereldeconomie te worden die in 2023 gaat krimpen, waarschuwde het IMF. De Britten doen het zelfs slechter dan Rusland in de ramingen. Het rapport zetten de de aandelenkoersen in Londen onder druk, volgens Joshua Mahony van IG.



Eerder op de dag bleek dat de economie van de eurozone in het vierde kwartaal 0,1 procent groei, terwijl een krimp van 0,1 procent werd voorzien. De inflatie in Frankrijk in december viel iets mee, met 6,0 procent in plaats van de verwachte 6,1 procent.

De Duitse werkloosheid bleef in januari 5,5 procent. En in december daalden detailhandelsverkopen, gecorrigeerd voor inflatie, 6,4 procent op jaarbasis en 5,3 procent op maandbasis.



Bedrijfsnieuws

Unicredit heeft met de resultaten over het vierde kwartaal van 2022, het beste kwartaal ooit achter de rug. De bank sloot ruim 12 procent hoger.

ING en BNP Paribas wonnen ook terrein en sloten 1,5 procent hoger.

Sectorgenoot UBS boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar meer winst, ondanks lichte druk op de inkomsten. Het aandeel verloor toch 2 procent aan de Zwitserse beurs.

KPN werd in Amsterdam ruim 2 procent meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. KPN verhoogt het dividend en gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In Parijs sloot staalbedrijf ArcelorMittal 1,9 procent lager, energiereus TotalEnergies verloor iets minder en treinenbouwer Alstom verloor 1,6 procent.

In Frankfurt verloren Fresenius Medical en Sartorius 2 procent, terwijl Beiersdorf met 2 procent steeg. Ook autobouwer BMW sloot hoger, evenals Stellantis in Parijs.

Euro STOXX 50 4.163,45 (+0,12%)

STOXX Europe 600 453,21 (+0,26%)

DAX 15.128,27 (+0,01%)

CAC 40 7.082,42 (+0,01%)

FTSE 100 7.771,70 (-0,17%)

SMI 11.285,78 (-0,82%)

AEX 745,19 (+0,05%)

BEL 20 3.860,53 (+0,16%)

FTSE MIB 26.599,74 (+1,00%)

IBEX 35 9.034,00 (-0,17%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood, na dinsdag duidelijk hoger te zijn gesloten na een lading bedrijfsresultaten en een indicatie van minder snel stijgende lonen.

Autofabrikant General Motors was een uitblinker.



Beleggers leken een sterk eind van de maand januari te willen neerzetten, in afwachting van het rentebesluit waarmee de nieuwe maand woensdagavond van start gaat. De markt rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. In december verhoogde de Fed de rente met 50 basispunten, waardoor de federal funds rate uitkwam in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent. Daarmee kwam een eind aan een reeks verhogingen van 75 punten.

Eerst kon de markt zich eerst nog laven aan een lawine aan bedrijfscijfers en macrodata. Vanmiddag openden Caterpillar, Exxon Mobil, GM en McDonald's de boeken. Nabeurs zijn AMD en Snap nog aan de beurt, evenals computerspellenmaker Electronic Arts.

Verder bleken de Amerikaanse huizenprijzen bleken verder te zijn gedaald in november, terwijl het consumentenvertrouwen in januari verder wegzakte.

"De renteverhogingen van de Fed hebben goed gewerkt om een oververhitte economie af te koelen, zoals blijkt uit de zwakkere huizenprijzen, lonen en consumentenvertrouwen rond de jaarwisseling", stelde Bill Adams van Comerica Bank. "De Fed zal dat verwelkomen maar ze zullen een wijdere marge willen zien voordat ze erop vertrouwen dat de vertraging van de inflatie eind 2022 een trend wordt."

Voorbeurs werd al bekend dat de arbeidskosten in de VS in het vierde kwartaal met 1,0 procent stegen. Er was 1,1 procent verwacht. In het derde kwartaal stegen de arbeidskosten in de VS met 1,2 procent.



Bedrijfsnieuws

General Motors overtrof de verwachtingen en sloeg een positieve toon aan over 2023. Het aandeel van de autofabrikant steeg 8,5 procent.

Exxon Mobil sloot 21 een kwartaalwinst per aandeel van 3,40, ruim boven de 2,05 dollar een jaar eerder en iets hoger dan verwacht. een hogere winst en omzet geboekt en presteerde ook beter dan verwacht. In heel 2022 verdiende Exxon Mobil 55,7 miljard dollar, ruim twee keer zoveel als in 2021. Het aandeel steeg 2 procent.

Caterpillar heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street niet gehaald, maar de omzetstijging van 20 procent was wel een meevaller. Het aandeel verloor 3,5 procent.

UPS heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de winstverwachting overtroffen, maar waarschuwde voor 2023 voor minder omzet en een lagere marge. Het aandeel steeg 4,7 procent.

Pfizer heeft in het vierde kwartaal van 2022 een hogere winst behaald dan verwacht, maar de vooruitblik viel tegen. Het farmabedrijf zal dit jaar veel minder profiteren van zijn coronabehandelingen. Het aandeel sloot 1,4 procent hoger na een zwakke start.

McDonald's presteerde sterk maar waarschuwde voor aanhoudende inflatiedruk en sloot 1,3 procent lager.

ManpowerGroup boekte in het vierde kwartaal van 2022 minder omzet en veel minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het aandeel sloot licht hoger.

NXP Semiconductors boekte hogere resultaten maar was voorzichtig in zijn vooruitblik naar het eerste kwartaal. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Drie technologie- en internetbedrijven stelden nabeurs teleur. De resultaten van chipfabrikant Advanced Micro Devices bleken het afgelopen kwartaal zijn geraakt door hoge kosten en een zwakke vraag naar chips voor pc's.

Socialmediaplatform Snap wilde geen vooruitblik geven op het lopende kwartaal, na tegenvallende resultaten in het afgelopen tijdvak, en werd afgestraft door beleggers. Het aandeel ging nabeurs onderuit met 14 procent.

Ook computerspelfabrikant Electronic Arts stelde teleur met resultaten en vooruitblik. Een Star Wars-spel komt wat later op de markt waardoor het lopende kwartaal het resultaat erg mager zal zijn, vergeleken met de analistenconsensus.

S&P 500 index 4.076,60 (+1,46%)

Dow Jones index 34.086,04 (+1,09%)

Nasdaq Composite 11.584,55 (+1,67%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen, maar de koersuitslagen bleven beperkt.

Nikkei 225 27.359,38 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.266,93 (+0,4%)

Hang Seng 21.902,32 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0870. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0867 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0866 op de borden.

USD/JPY Yen 130,24

EUR/USD Euro 1,0870

EUR/JPY Yen 141,57

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie def. - Januari (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Januari (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (VK)

11:00 Inflatie - Januari vlpg (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Januari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Januari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Januari (VS)

16:00 Vacatures - December (VS)

16:00 Bouwuitgaven - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

00:00 Bijeenkomst technisch comité OPEC+ (geen officieel besluit)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Meta Platforms - Cijfers vierde kwartaal (VS)