Europese beurzen voorzichtig hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 455,17 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,1 procent op 15.150,03 punten. De Franse CAC 40 steeg fractioneel bij een stand van 7.097,21 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.765,15 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets heeft het enthousiasme waarmee het beursjaar begon, inmiddels plaatsgemaakt voor voorzichtigheid.

Beleggers maken zich op voor de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, volgende week donderdag. Een dag eerder neemt de Amerikaanse Federal Reserve zijn rentebesluit. Vanmiddag bleek uit de PCE-indicator dat de inflatie in de VS verder afkoelt.

De grote vraag voor de markten is wat voor vergezicht de grote centrale banken zullen schetsen en belangrijker nog: hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten na komende week, aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag redelijk rustig in Europa. Het Franse consumentenvertrouwen liet over januari onverwacht een daling zien van 81 naar 80.

De euro/dollar handelde vrijdag rond het slot op 1,0862. WTI-olie werd een procent goedkoper.



Bedrijfsnieuws

Vestas heeft in 2022 net niet voldaan aan zijn in november verlaagde outlook. Voor het lopende jaar rekent Vestas op een omzet van 14,0 tot 15,5 miljard euro. Dat was in 2022 net geen 14,5 miljard euro. Het aandeel daalde meer dan 2,5 procent.

Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de winst onder druk zien staan vanwege onder meer de ontwikkelingen rond Rusland. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in 2022 aanzienlijk gegroeid in alle segmenten, ondanks de economische en geopolitieke onzekerheden wereldwijd. Dit meldde het Franse luxeconcern donderdag nabeurs. Het aandeel daalde licht.

In Parijs zat Société Générale in de lift, met een plus van ruim 4 procent. Airbus was hekkensluiter in de CAC 40 en daalde ruim 3,5 procent.

In Frankfurt ging Fresenius Medical Care aan kop, met een winst van bijna 4 procent. Sartorius daalde zo'n 3,5 procent in de DAX en belandde daarmee onderaan. SAP leverde licht in, nadat het donderdag een reorganisatie aankondigde.

Banken, halfgeleiders, autofabrikanten en retailers als Zalando deden vrijdag wel goede zaken op de Duitse en Franse beurzen.

In Amsterdam viel Signify op. Het aandeel opende na kwartaalcijfers lager, maar sloot 5,5 procent hoger.

Argenx leverde in Brussel een procent in. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft meer tijd nodig om de zogeheten Biologics License Application van Argenx te beoordelen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot hoger.