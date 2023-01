Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na matig ontvangen bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten, maar aan het einde van de handelsdag waren de grootste verliezen weggewerkt. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent lager op 452,08 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent naar 15.082 punten. De Franse CAC 40 verloor ook 0,1 procent op 7.044 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.745 punten. "De tweedekwartaalcijfers van Microsoft waren grosso modo positief, ondanks enkele zwakke plekken, maar door de sombere vooruitblik kwamen de aandelen onder druk te staan", zag analist Michael Hewson van CMC Markets. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de eveneens slecht ontvangen kwartaalcijfers van 3M. "Wat de rally echt tot stilstand brengt, zijn de Amerikaanse bedrijfscijfers", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, wijzend op de gemengde resultaten die dinsdag verschenen. Vooral de Amerikaanse beurzen blijven hierdoor volgens Aslam binnen een krappe bandbreedte in afwachting van meer nieuws. Maar er was vandaag ook goed nieuws. De Duitse Ifo-ondernemersvertrouwensindex steeg, vooral dankzij de gestegen verwachtingsindex. ING wees erop dat dit de vierde maand op rij van stijging is, "maar het hernieuwde optimisme is wel gestoeld op erg fragiele fundamenten", aldus econoom Carsten Brzeski van de bank. "Duitsland is nog niet uit de problemen. Dat Duitsland het ergste scenario ontloopt, betekent niet automatisch dat de vooruitzichten rooskleurig zijn." De olieprijs steeg. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent hoger op bijna 81 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 86,50 dollar werd betaald, een toename van 0,4 procent. In de middag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week licht te zijn gestegen, met 0,5 miljoen vaten. Economen rekenden vooraf op een nog kleinere toename. De euro/dollar was stabiel op 1,0885. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0885 op de borden. Bedrijfsnieuws Sterke stijgers waren nauwelijks te vinden onder de grote Europese aandelen. Vrachtwagenfabrikant Daimler Truck werd 2,6 procent meer waard. Adyen verloor 3 procent in Amsterdam en was daarmee een sterke daler. ASML heeft in de laatste drie maanden van 2022 aan de verwachtingen voldaan, waarbij de marge meeviel, en rekent voor dit jaar op meer dan 25 procent groei. De koers van het aandeel ASML daalde aanvankelijk, maar sloot toch 0,2 procent hoger. Alstom zag in de afgelopen negen maanden de omzet en de orderinstroom stijgen en handhaafde de outlook voor dit jaar en de doelstellingen voor de middellange termijn. Het aandeel verloor een procent. Amerikaanse oliebedrijven zullen mogelijk de verleiding niet kunnen weerstaan om overnames te doen in Europa, waar de oliebedrijven met een korting van meer dan 40 procent worden verhandeld, vergeleken met Amerikaanse sectorgenoten, stelde Citi. Gevestigde Europese telecombedrijven kunnen profiteren van een hogere rente, omdat nieuwe concurrenten veel geld hebben geleend om de markt te veroveren, meldde JPMorgan. Vooral in Nederland, het VK en Duitsland zouden KPN, BT Group en Deutsche Telekom kunnen profiteren van de gewijzigde rentemarkt. KPN boekte een kleine winst, Deutsche Telekom steeg 0,8 procent, maar BT leverde in. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden lager. De S&P500 verloor 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde rond sluitingstijd in Europa meer dan een procent lager. Bron: ABM Financial News

