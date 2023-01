Video: ASML en Besi en in minder mate ook ASMI zijn 2023 goed gestart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De halfgeleiderfondsen in de AEX hebben een uitermate goede jaarstart achter de rug. Dit stelt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas dinsdag voor de camera van ABM Financial News. ASML "toont hogere toppen en bodems in de maak". De 'bulls' hebben er volgens Bakker "goed zin in". Het eerste koersdoel is 605 euro en als die weerstand wordt doorbroken komt 635 euro in het vizier. En daarboven zelfs 752 euro, aldus de technisch analist. De cruciale steun voor het aandeel ASML ligt op 500 euro. "ASMI ziet er wat rommeliger uit", vindt Bakker. De steunzone ligt op 220 tot 215 euro. "Daar mag de koers uiteraard niet onder zakken." De weerstandszone ligt op 290 tot 320 punten. "Van een duidelijke uptrend mogen we nog niet spreken […] maar voor koopjesjagers toch een interessant propositie", meent Bakker. En tot slot Besi. "Net als voor ASML een goede start van het beleggingsjaar 2023." Zolang de koers boven de 60 euro blijft, is er volgens Bakker een opwaarts potentieel naar uiteindelijk 75 euro. Klik hier voor: ASML en Besi en in minder mate ook ASMI zijn 2023 goed gestart Bron: ABM Financial News

