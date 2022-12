Shell en Eneco winnen tender windpark op zee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco gaat het windpark Hollandse Kust (west) bouwen. Dit meldde de Rijksoverheid donderdagavond. Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) – HKW – ligt meer dan 50 kilometer uit de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden. Het windpark, van 54 windturbines, zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen en heeft dan een vermogen van 756 megawattuur. Dat is jaarlijks voldoende elektriciteit om te voorzien in ongeveer 3 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag, gelijk aan ongeveer het verbruik van een miljoen huishoudens. Het windpark wordt zonder subsidie gerealiseerd en de partijen die deelnamen aan de tender moesten een financieel bod doen. Samen met de kosten voor de milieueffectrapportages en locatiestudies die door Ecowende worden betaald, levert dit de overheid 63,5 miljoen euro op. Dit bedrag wordt vervolgens ingezet om nieuwe windparken goed in de omgeving te laten passen en samen te laten gaan met andere activiteiten op de Noordzee, meldde de overheid. Bron: ABM Financial News

