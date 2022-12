Kabinet stelt fbi-maatregel uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat de op Prinsjesdag dit jaar aangekondigde maatregel dat een zogeheten fiscale beleggingsinstelling, ook wel fbi, niet meer direct in Nederlands en buitenlands vastgoed mag beleggen met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit is vrijdag bekend gemaakt in de kabinetsreactie op een evaluatierapport van SEO over de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi). Met dit uitstel wil het kabinet de praktijk voldoende tijd gunnen. Door het afschaffen van de fbi-status worden vastgoedfondsen belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. Bron: ABM Financial News

