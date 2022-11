Europese beurzen vrijwel vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag vrijwel vlak gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 440,73 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 14.541,38 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.712,48 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.486,67 punten.

De Europese aandelenmarkten kwamen vrijdag nauwelijks van hun plek, terwijl de zorgen over het consumentenvertrouwen en de economische groei boven de markt blijven hangen, waarbij beleggers zich vastklampen aan de hoop dat centrale banken hun beleid minder agressief zullen verkrappen.

Vanwege een verkorte handelssessie op Wall Street door Thanksgiving en Black Friday zijn de handelsvolumes vrijdag ook in Europa lager.

"Mogelijk dat in verband met de koopgekte er nog wat extra aandacht van beleggers uitgaat naar retailers als Amazon.com, Walmart en bijvoorbeeld Alibaba", zei analist Justin Blekemolen van online broker LYNX. "Het positieve sentiment onder beleggers wordt bovendien aangewakkerd door ‘dovishe’ geluiden vanuit de Fed", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in december is gestegen, maar niet iets minder sterk dan verwacht, terwijl het vertrouwen in Frankrijk in november ook iets is opgelopen.

De Duitse economie is in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,4 procent gegroeid. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 1,3 procent. De groeicijfers waren verrassend, oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING.

De euro/dollar noteerde op 1,0393. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0407 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0408 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Lund-Yates van Hargreaves Lansdown zag in heel Europa vooral de koersen van energieaandelen er goed bij liggen vandaag, geholpen door een hogere olieprijs. Zo steeg Shell in Amsterdam 0,8 procent. De koers van het aandeel BP won in Londen 1,2 procent en van TotalEnergies steeg in Parijs 1,3 procent.

In Parijs won ArcelorMittal 0,7 procent en Pernod Ricard daalde 2,2 procent.

In Frankfurt steeg RWE 1,9 procent, Daimler Truck won 1,6 procent en Beiersdorf noteerde 1,4 procent hoger. Zalando daalde 2,8 procent, terwijl Adidas 2,3 procent lager noteerde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.027,03 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.