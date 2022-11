Omzet AMD houdt stand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft in het derde kwartaal zoals verwacht fors meer omzet geboekt, terwijl de aangepaste winst iets lager was dan verwacht. Dat meldde het halfgeleiderbedrijf dinsdag nabeurs. De nettowinst daalde van 923 miljoen tot 66 miljoen dollar. Exclusief kosten van aandelenopties voor personeel en andere bijzondere posten daalde de winst van 0,73 naar 0,67 dollar. De omzet steeg van 4,31 miljard naar 5,57 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op 5,65 miljard dollar omzet en een winst per aandeel van 0,69 dollar. Het aandeel steeg nabeurs 2 procent dinsdag. "De derdekwartaalresultaten vielen ons tegen door de zwakkere markt voor personal computers en aanzienlijke stappen om de voorraden te kleinen in de gehele aanvoerketen voor pc's" , zei CEO Lisa Sui van AMD. De omzet steeg ondanks de uitdagende economische situatie met 29 procent, omdat er meer datacenters en spelcomputers werden verkocht. Outlook AMD verwacht in het vierde kwartaal een omzet van 5,2 miljard tot 5,8 miljard dollar. Dat is minder dan de 5,95 miljard dollar die analisten tot nog toe veronderstelden. Bron: ABM Financial News

