Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel UMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor UMG verhoogd van 22,00 naar 23,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Hoewel de kwartaalcijfers van UMG de verwachtingen overtroffen dankzij een schikking, werd deze eenmalige post deels teniet gedaan door een seizoensgebonden effect van een verandering in de boekhouding en de timing van royalties. In het afgelopen kwartaal kwamen er verder geen grote kaskrakers uit. Kepler verwacht dat dit in het lopende vierde kwartaal wel anders zijn, met onder meer de lancering van het nieuwe album van Taylor Swift. Het aandeel UMG verloor vrijdagochtend 5,4 procent op 19,65 euro. Bron: ABM Financial News

