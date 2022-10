Brouwer Carlsberg verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft in het derde kwartaal een flinke volumegroei geboekt en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Dit meldde de Deense brouwer woensdagmiddag. "We zijn tevreden met onze prestatie in het derde kwartaal", aldus CEO Cees 't Hart. De volumes stegen autonoom met 3,6 procent. In Europa bedroeg de groei 2,4 procent en in Azië bijna 10 procent. In Centraal en Oost-Europa liepen de volumes met 2,5 procent terug. En ook de omzet steeg goed, met 11,6 procent autonoom. "In het licht van de beter dan verwachte prestaties in de meeste van onze markten, verhogen we onze winstverwachtingen voor 2022", aldus de brouwer. Wel merkte Carlsberg op dat er nog veel uitdagingen zijn en de macro-omstandigheden onzeker zijn, "met een erg hoge inflatie en afnemend consumentenvertrouwen". Dat vereist onder meer prijsverhogingen, aldus CEO 't Hart. De operationele winst loopt vermoedelijk met 10 tot 12 procent autonoom op, waar eerder werd gerekend op een stijging tot 10 procent. Verder meldde Carlsberg dat het morgen start met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard Deense kroon. Het vorige inkoopprogramma, dat een aantal dagen geleden werd afgerond, bedroeg 1 miljard kroon. Bron: ABM Financial News

