HAL verkrijgt ruim 98 procent van aandelen Boskalis

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens de na-aanmeldingstermijn van het bod van HAL op Boskalis Westminster zijn bijna 17,7 miljoen aandelen aangemeld, of ongeveer 13,7 procent van het geplaatste kapitaal, waarmee ongeveer 98,3 procent van het kapitaal in handen zou komen van HAL.



Dit is voldoende om de beursnotering van Boskalis te beëindigen, wat de partijen dan ook zullen doen. Voor de resterende aandelen zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten in het vierde kwartaal. Eigenaren van aangemelde aandelen zullen 33,00 euro cum dividend per aandeel uitgekeerd krijgen op 27 september. HAL verhoogde op 29 augustus zijn bod van 32,00 naar 33,00 euro en deed een week later het bod gestand. De bestuurders van Boskalis hadden hun stukken ook al aangemeld, bleek afgelopen weken. Bron: ABM Financial News

