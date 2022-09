Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van het rentebesluit door de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 414,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 12.823,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van nog geen 0,1 procent met een stand van 6.089,69 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,1 procent naar 7.296,39 punten. In aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag, nemen beleggers geen grote posities in, zo ziet investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens econoom Melanie Debono van Pantheon Macroeconomics zal het besluit van Rusland om de Nord Stream-pijplijn af te sluiten voor Europa tot een verdere stijging van de gasprijzen leiden, hetgeen suggereert dat de inflatie hoog blijft en dat de druk op het besteedbaar inkomen van consumenten aanhoudt. "We verwachten een lichte recessie in Italië en een diepere in Duitsland, waardoor de gehele eurozone tegen het einde van het jaar technisch gezien in een recessie zit", aldus Debono. De markt gaat er volgens Debono van uit dat de rentes tegen december met 175 basispunten zijn verhoogd, startend met een verhoging van 75 basispunten aanstaande donderdag. De Duitse fabrieksorders over juli vielen lager uit dan verwacht. Vanmiddag volgen in de tweede helft van de middag de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de Verenigde Staten over augustus van S&P Global en ISM. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 87,13 dollar, terwijl voor een november-future Brent 93,53 dollar werd betaald, een daling van 2,3 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9951. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9962 en rond 22.00 uur maandag stond er een stand van 0,9928 op de borden.



Bedrijfsnieuws Zumtobel heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien oplopen, maar het resultaat juist onder druk zien staan door opgelopen kosten en hogere investeringen. De koers van het aandeel noteerde 1,8 procent hoger. In Frankfurt was de koers van het aandeel Zalando met een plus van 3,5 procent verreweg de meest in het oog springende afwijking ten opzichte van de slotnotering van maandag. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. Wall Street was maandag gesloten in verband met Labor Day. Bron: ABM Financial News

