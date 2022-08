Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 51 punten voor de Duitse DAX en een min van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag nog hoger geëindigd, na wat marktanalist Michael Hewson van CMC Markets een "rommelige" handelssessie noemde.

Donderdag konden beleggers in Europa reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De markt blijft onzeker over het tempo waarin de Fed zal verkrappen.

"Terwijl de FOMC-notulen de noodzaak blijven benadrukken om de inflatie in te dammen, is er ook een groeiende bezorgdheid dat de Fed meer dan nodig zou kunnen verkrappen", zei marktanalist Chris Low van FHN Financial.

De Noorse centrale bank verhoogde de rente donderdag verder, met een half procentpunt naar 1,75 procent. De Turkse centrale bank verlaagde de rente juist, van 14 tot 13 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in juli met 8,9 procent zijn gestegen, tegen 8,6 procent in juni. Daarmee werden voorlopige cijfers bevestigd.

Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank zei donderdag in een interview met Reuters dat de inflatie vermoedelijk nog wel enige tijd hoog blijft.

Over de rentevergadering in september zei Schnabel dat de ECB moet doen wat nodig is om de inflatie terug te dringen naar het gewenste niveau.

"In juli hebben we besloten tot een verhoging van 50 basispunten in het licht van de inflatievooruitzichten. Op dit moment denk ik niet dat deze visie fundamenteel is veranderd."

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING bevestigt Schnabel daarmee de renteverhoging van 50 basispunten die hij ook voorspelt voor september.

Bedrijfsnieuws

Adyen daalde 4 procent na het publiceren van de halfjaarcijfers, hoewel het daarmee wel een deel van de verliezen van eerder op de dag wegpoetste. Morgan Stanley sprak van sterke volumes, maar de marges waren in de eerste jaarhelft zwakker dan verwacht. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro, benadrukte Degroof Petercam.

In Amsterdam waren halfgeleiderspecialisten ASML, ASMI en Besi uitblinkers met winsten van 2 tot zelfs 6 procent. In heel Europa zaten chippers in de lift.

In Parijs steeg STMicroelectronics zo'n 3 procent en TotalEnergies ruim 2 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Saint Gobain, dat 2,5 procent verloor.

In Frankfurt wonnen chemiebedrijven Covestro en BASF rond de 2 procent. Koploper was Infineon, dat bijna 3 procent steeg. Zalando eindigde onderaan in de DAX, met een verlies van bijna 5 procent.

Euro STOXX 50 3.774,78 (+0,5%)

STOXX Europe 600 440,76 (+0,4%)

DAX 13.697,41 (+0,5%)

CAC 40 6.557,40 (+0,5%)

FTSE 100 7.541,85 (+0,4%)

SMI 11.167,59 (+0,4%)

AEX 725,86 (+0,4%)

BEL 20 3.804,09 (-0,4%)

FTSE MIB 22.985,70 (+1,0%)

IBEX 35 8.430,30 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een licht lagere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen donderdag dicht bij huis bleven.

"Het sentiment is een stuk minder negatief geworden, maar ik zou niet graag zeggen dat de dingen optimistisch zijn", aldus Joe Little, marktstrateeg bij HSBC. Hij waarschuwt voor de grote mate van onzekerheid en toenemende kans op een recessie.

Woensdag sloot Wall Street lager, na de notulen van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de rente verder omhoog moet om de inflatie af te koelen, maar dat het tempo wel kan worden vertraagd als de economische cijfers dat toestaan.

Voorlopig mikt de centrale bank op een restrictief monetair beleid, dat bovendien volgens sommige deelnemers aan de vergadering ook enige tijd restrictief moet blijven om zeker te zijn dat de inflatie het pad omlaag richting de gewenste 2 procent weer stevig heeft ingezet.

"Het is een no-brainer dat de renteverhogingen op korte termijn zullen doorgaan", zei Bill Adams van Comerica Bank.

Fed-bestuurder James Bullard steunt in elk geval een verhoging van 75 punten, zei hij donderdag tegen de Wall Street Journal.

"Ik neig op dit moment naar een verhoging met 75 basispunten", zei de Fed-bestuurder, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité. Bullard vindt de economische data "relatief goed" maar de inflatie is nog altijd zeer hoog, dus het is volgens hem logisch om de huidige monetaire beleidskoers te blijven volgen.

Sinds macrodata recent toonden dat de inflatie in de Verenigde Staten afkoelt, denkt een meerderheid van de markt dat de rente in september met 50 basispunten zal worden verhoogd.

"Het idee dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, is hoopgevend", aldus Bullard, maar hij ziet daarvoor nog te weinig statistisch bewijs.

"Ik heb goede hoop dat" de ergste inflatiestijging voorbij is, zei hij, eraan toevoegend dat hij verwacht dat de hoge inflatie "hardnekkiger zal blijken te zijn dan een groot deel van Wall Street denkt."

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de steunaanvragen afgelopen week licht zijn gedaald, tot een totaal van nieuwe 250.000 aanvragen. De Philadelphia Fed index viel een stuk hoger uit dan voorzien. De index ging van 12,3 negatief in juli naar 6,2 positief in augustus. Economen rekenden vooraf op een veel kleinere verbetering tot een min van 5,0 punten.

Daar stond tegenover dat de bestaande woningverkopen in juli met bijna 6 procent zijn gedaald. En ook de index van leidende indicatoren daalde.

"De Amerikaanse LEI daalde in juli voor de vijfde achtereenvolgende maand, wat erop wijst dat de recessierisico's op korte termijn toenemen", zei Ataman Ozyildirim van The Conference Board in een toelichting. Het onderzoeksbureau verwacht een korte, milde recessie tegen het eind van het jaar of begin 2023.

De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 90,50 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 3 procent duurder.

De olieprijs steeg daarmee voor de tweede dag op rij, nadat eerder deze week nog het laagste niveau sinds begin dit jaar werd bereikt. Woensdag werd WTI al duurder nadat bekend werd dat de wekelijkse olie- en benzinevoorraden in de Verenigde Staten waren gedaald met in totaal bijna 12 miljoen vaten, terwijl de vraag naar brandstof toenam.

Bedrijfsnieuws

Kohl's heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet en winst geboekt en stelde de verwachtingen voor het hele boekjaar neerwaarts bij. De nettowinst daalde van 382 miljoen naar 143 miljoen dollar. Kohl's voorziet voor het hele boekjaar een omzetdaling van 5 tot 6 procent. Half mei werd nog uitgegaan van een omzetgroei van 0 tot 1 procent. Het aandeel verloor bijna 8 procent.

Estee Lauder gaf een tegenvallende verwachting af voor het komende kwartaal, na een omzetdaling van 3,94 miljard naar 3,56 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De winst kelderde van 1,02 miljard naar 52 miljoen dollar, maar de aangepaste cijfers waren iets beter dan voorzien. Voor het komende kwartaal wordt een omzetdaling van 8 tot 10 procent verwacht. Het aandeel won bijna 2 procent.

Cisco boekte in het afgelopen kwartaal een licht lagere omzet en winst, zo bleek woensdagavond nabeurs. Voor het lopende kwartaal voorziet het softwarebedrijf een omzetgroei van 2 tot 4 procent op jaarbasis. En voor het hele jaar mikt Cisco op 4 tot 6 procent groei. Het aandeel steeg 6 procent.

Aandelen Manchester United stegen bijna 2 procent. Het Britse chemiebedrijf Ineos zou interesse hebben om de Engelse voetbalclub over te nemen. Eerder deze week grapte Tesla-baas Elon Musk op Twitter dat hij Manchester United wilde kopen.

Het 'meme-aandeel' Bed Bath & Beyond, dat de afgelopen dagen pijlsnel is gestegen, verloor donderdag zo'n 20 procent.

S&P 500 index 4.283,74 (+0,2%)

Dow Jones index 33.999,04 (+0,1%)

Nasdaq Composite 12.965,34 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen blijven vrijdag dicht bij huis.

Nikkei 225 28.940,09 (-0,0%)

Shanghai Composite 3.277,13 (-0,0%)

Hang Seng 19.849,17 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0074. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0094.

USD/JPY Yen 136,28

EUR/USD Euro 1,0074

EUR/JPY Yen 137,27

MACRO-AGENDA:

01:30 Inflatie - Juli (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Juli (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Deere - Cijfers derde kwartaal (VS)