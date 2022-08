Olieprijs naar laagste niveau sinds begin 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag verder gedaald en noteert nu rond het laagste niveau sinds begin dit jaar. Bij een settlement van 86,53 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent goedkoper. Het marktsentiment is de laatste tijd volatiel, aangezien beleggers bullish voorspellingen over de toekomstige vraag naar olie afwegen tegen bearish signalen over een stijgend aanbod en een gedempte vraag in de Verenigde Staten, China en Europa, als gevolg van een economische vertraging. Maandag stond de olieprijs al stevig onder druk na het verschijnen van tegenvallende macrodata uit China en met name de VS. "Handelaren, investeerders, de Fed en de Amerikaanse regering zeiden allemaal dat de twee kwartalen krimp in de eerste zes maanden in de VS geen recessie betekenden", maar toekomstige economische data zouden er zeker op kunnen duiden dat een recessie in aantocht is, aldus Steven Barrow van Standard Bank. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de hernieuwde berichten dat er een nucleaire deal gesloten gaat worden met Iran, waardoor sancties worden opgeheven en er weer meer Iraanse olie wordt geproduceerd. "Maar de lat voor een akkoord ligt hoog en een deal lijkt op korte termijn onwaarschijnlijk", aldus Hewson. Ondertussen zijn de Europese gasprijzen dinsdag weer gestegen, door de dreigende energiecrisis, waarbij het lage waterpeil van de Rijn in Duitsland de situatie niet helpt. De Wall Street Journal meldde dinsdag dat Duitsland van plan is om de sluiting van de laatste drie kerncentrales van het land uit te stellen, terwijl het zich schrap zet voor een mogelijk energietekort deze winter nu de gasleveringen uit Rusland zijn teruggeschroefd. Daarmee breekt Duitsland met het beleid dat het sinds het begin van de jaren 2000 voert om kernenergie geleidelijk af te schaffen. Het besluit moet nog formeel worden genomen door het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz en vereist waarschijnlijk ook een stemming in het Duitse parlement, zeiden de ingewijden tegen de Amerikaanse zakenkrant. Een regeringwoordvoerster ontkende dat er al een besluit is genomen. De Amerikaanse gasprijs steeg dinsdag tot het hoogste niveau sinds 2008. Volgende richtpunt voor de oliemarkt zijn de wekelijkse voorradenrapporten uit de VS. Bron: ABM Financial News

