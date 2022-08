Beursblik: ING haalt Marel van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor het aandeel Marel verlaagd van Kopen naar Houden met een koersdoelverlaging van 6,95 euro naar 4,60 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING meent dat de overname van Wenger Marel terugbrengt naar zijn groeidoel voor de middellange termijn. Deze lijkt volgens de bank wel te zijn gebaseerd op een stabiele macro-economische en geopolitieke situatie in de eindmarkten. En van geen van beide is op dit moment sprake, aldus de bank. De taxaties van ING voor Marel liggen nu onder de doelstellingen voor de middellang termijn. Het aandeel Marel noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,9 procent lager op 4,36 euro. Bron: ABM Financial News

