Beursblik: rentebesluit Fed verrast niet

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging van 75 basispunten door de Amerikaanse Federal Reserve is weinig verrassend, maar wat wel opviel is dat het besluit unaniem werd genomen. Dit zei econoom Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Wat volgens Marey tevens opviel, is dat de Amerikaanse centrale bank in de geschreven toelichting op het besluit aangeeft dat het tweede kwartaal tot dusver minder positief verloopt dan eerder verwacht. De Fed wijst op een verzwakking van de bestedingen en de productie. "Daarmee dekt de Fed zich in voor tegenvallende economische groeicijfers over het tweede kwartaal, die donderdag verschijnen", denkt Marey. "De Fed benadrukt overigens dat het werkloosheidspercentage nog steeds laag is. In de VS kijkt men eerder naar de werkgelegenheidscijfers dan naar groeicijfers als een indicator voor economische groei of krimp", aldus de econoom. Bron: ABM Financial News

