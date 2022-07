Europese beurzen kleuren overwegend groen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd, na een rustige handelsdag waarbij Wall Street gesloten is vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

De Stoxx Europe 600 sloot 0,5 procent hoger op 409,31 punten, de Duitse DAX verloor 0,3 procent op 12.773,38 punten, de Franse CAC 40 steeg 0,4 procent bij een stand van 5.954,65 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,9 procent in de plus op 7.232,65 punten.

Ondanks de oorlog in Oekraïne die voortduurt, blijft de hoge inflatie voor beleggers het belangrijkste thema. Centrale banken verhogen de rentes in de hoop de prijzen hiermee omlaag te dringen, maar dit brengt het risico van een economische vertraging of zelfs recessie met zich mee.

"Het zijn geen omstandigheden waar beleggers vrolijk van worden, ze worden er vooral erg nerveus van. We verwachten dat de beweeglijkheid op de beurs daarom nog wel even zal aanhouden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Duitse export in mei is gedaald, terwijl de import steeg. De Duitse handelsbalans kwam in mei uit op een tekort van 1,0 miljard euro.

De producentenprijzen in de eurozone stegen in mei met 0,7 procent op maandbasis en met 36,3 procent op jaarbasis. In beide gevallen was sprake van een lichte afkoeling van de prijzen ten opzichte van april en ook waren de cijfers beter dan verwacht.

Volgens economen van Pantheon Macroeconomics zal de Europese Centrale Bank zich houden aan hetgeen aan de markt is gecommuniceerd, namelijk een renteverhoging van 25 basispunten in juli. In september volgt dan vermoedelijk een verhoging met 50 basispunten. Pantheon rekent ook op drie renteverhogingen van 25 basispunten in oktober, december en februari.

De euro/dollar noteerde maandag rond het Europese slot op 1,0428.

Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen gingen maandag aan de leiding, door de zorgen over tekorten in het aanbod. Daarbij kwam Exxon Mobil afgelopen vrijdag met een positieve winstwaarschuwing. Shell, BP en TotalEnergies en Shell behoorden tot de sterkste stijgers, met koerswinsten van 4 tot 4,5 procent.

Ryanair vervoerde in juni 15,9 miljoen passagiers, tegen 5,3 miljoen in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel verloor bijna een procent in Dublin. Rivaal easyJet maakte bekend dat operationeel directeur Peter Bellew is vertrokken. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

In Parijs was Unibail-Rodamco-Westfield hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van ruim 3 procent. Vastgoedaandelen stonden sowieso onder druk, na een negatief rapport van Barclays. In Frankfurt leverde Vonovia 5 procent.

In de Duitse DAX worstelden zwaargewichten als SAP en Infineon, met verliezen van 1,5 tot bijna 3 procent. HelloFresh daalde bijna 2 procent en Zalando bijna 4 procent.