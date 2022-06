Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verlaagd van 118,00 naar 95,00 euro met een herhaling van het Outperform advies. De koersdoelverlaging volgt na de kwartaalupdate van Tencent en een herziening van de taxaties en het waarderingsmodel. In de afgelopen zes maanden is het aandeel Prosus met ruim 40 procent gedaald. Deels is dit te verklaren door de ondermaatse prestaties van Tencent, de grootste deelneming van Prosus. Credit Suisse benadrukt de toegenomen politieke onzekerheid en de stevige verkoopgolf in techbedrijven die nog geen winst maken. Toch blijft Prosus voor de zakenbank een uitgelezen kans om te investeren in het "ondergewaardeerde" Tencent. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Tencent van 524 naar 472 Hongkong dollar. Ondanks de koersdoelverlaging naar 95 euro zit er volgens Credit Suisse nog altijd een koersverdubbeling in het vat voor Prosus. Het aandeel Prosus daalde woensdag 0,1 procent naar 48,25 euro. Bron: ABM Financial News

