Aanmeldingstermijn bod Intertrust verlengd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aanmeldingstermijn voor het overnamebod op Intertrust is verlengd. Dit maakte Intertrust maandagavond bekend. Aandeelhouders kunnen hun stukken aanmelden tot en met 19 augustus. Reden voor de verlenging is dat het tot na 10 juni zal duren alvorens alle goedkeuringen van toezichthouders binnen zijn. Aanvankelijk konden stukken tot die datum worden aangemeld. De overname zou dan vervolgens in de tweede helft van het jaar kunnen worden afgerond. Bron: ABM Financial News

